Egy héttel a parlamenti választás előtt újra felbukkant a kisebb pártok visszaléptetésének ötlete, nem aratott túl nagy sikert

Négy pártot név szerint is említve visszalépést javasol az alacsony támogatottságú demokrata pártoknak Richard Sulík, az SaS elnöke. Azt kéri a demokraták, a Szövetség, a Kékek-Híd és a Magyar Fórum vezetőitől, hogy lépjenek vissza.

Azt is ígéri nekik, hogy ebben az esetben kész tárgyalni velük is, ha az SaS kormányközelbe kerül, akkor egyeztet velük is a „tartalmi és személyi képviseletükről a kormányban”.