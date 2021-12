Egy hónap alatt „elfoglahatja” az omikron Szlovákiát, de most a vírusnak „nincs mit zabálnia” - INTERJÚ

A Dáta bez pátosu (DBP) már a járvány kezdete óta elemzi az aktuális adatokat, és véleményezi azokat. Legutóbbi bejegyzésükben a kormányzati retorikánál sokkal optimistább hangot ütöttek meg, felvetve, hogy nagyobb szabadságot is meg lehetne engedni, vagy vissza kellene térni a korábbi Covid-automatához, mert a járvány jelenleg visszavonulóban van. Ivan Bošňákkal, az elemző csoport egyik alapítójával beszélgettünk.

Egy újabb lockdown-karácsony (Fotó: TASR)

A DBP egyik legutóbbi bejegyzése szerint a delta kifutóban van Szlovákiában, miközben az omikronnak még a láthatáron sincs. Ön szerint meddig tart majd, míg bennünket is elér az omikron, mikorra kerülhet túlsúlyba?

Az omikron várhatóan egész Európát „elfoglalja” majd, így Szlovákiát is, és ez nem biztos, hogy sokáig fog tartani. Ha modelleznénk arra a néhány tucat esetre alapozva, ami jelenleg Szlovákiában van, akkor legkésőbb egy hónapon belül ez a variáns lesz az uralkodó.

Ivan Bošňák (Forrás: Facebook)

Önök az átlagtól – és a hivatalos kommunikációtól is – eltérő, kicsit optimistább helyzetképeket és előrejelzéseket közölnek a járványról. A legutóbbi bejegyzésükbőlaz derül ki, hogy már nincs szükség olyan szigorú előírásokra, több szabadságot lehetne megengedni az embereknek. Mire alapozzák ezeket az előrejelzéseket?

Ezek nem is annyira az előrejelzések, hanem az aktuális helyzet értékelése. A járványt szerintünk regionálisan kellene kezelni. Valóban azt látjuk, hogy a delta az északi és a keleti járásokba érkezett meg legelőbb, és most onnét már távozóban van. Ha megnézzük a fertőzöttek számának alakulását, azt látjuk, hogy azokban a régiókban ma tényleg sokkal jobb a helyzet. Ott ma olyan a helyzet, mint október elején, amikor a járvány még erősödőben volt. Csak teljesen mást jelent ugyanannyi fertőzött, amikor a járványgörbe felfutóban van, amikor a lakosság még nincs átfertőződve és még megfertőződhet, és mást, amikor csökken, amikor már nagyon sok ember megfertőződött, és sokan be is oltatták magukat azóta. Tehát az október eleji helyzet nem ugyanaz, mint most, habár a számok megegyeznek. Ezért optimistább most a kitekintés.

A vírus „már nem tud mit zabálni”, már nincs „üzemanyaga” ahhoz, hogy újabb embereket fertőzzön meg, a fertőzöttek már nem tudják kinek továbbadni a betegséget, nem tudnak még több embert megfertőzni.

Ezért azt látjuk, hogy a járvány levonulóban van, és ilyen helyzetben nem kell annyira szigorúan korlátozni az embereket, mint amennyire még szükség volt novemberben, vagy amikor bevezették a lokdown-t. Csak újra hangsúlyozni tudom, hogy regionálisan kellene hozzáállni, más a helyzet Sninában vagy Vranovban, más Zsolnán, megint más Besztercebányán. Jelenleg a legtöbb beteg arányában Pozsony környékén van, Malacky, Bazin, Dunaszerdahely, ezek a legfertőzöttebb területek. De nagyon gyorsan csökkenni fog a fertőzöttek száma, mert ezt látjuk az egész régiónkban: Magyarország, Csehország, Ausztria is jó számokat mutat. Nem kell attól tartani, hogy tömegesen hoznák be az emberek a fertőzést Ausztriából vagy Magyarországról. Ma a határok nyitva vannak, az emberek ezt kihasználják, tudjuk, hogy járnak Magyarországra, Ausztriába, vannak, akik naponta, de ennek ellenére sem romlik a helyzet. Sőt! Ha megnézzük a csökkenés tempóját, akkor azt látjuk, hogy kétszer gyorsabb, mint a növekedés volt. A növekedési fázisban a napi átlagos 200-as fertőzéstől 1000-ig két hónap alatt jutottunk el (A százezer főre jutó fertőzöttek száma – szerk. megj.). Most az 1000-től az 500-ig két hét alatt elértünk. Erre már viszonylag optimista jóslásokat lehet építeni a további csökkenésről, vagyis viszonylag alacsony számokra számíthatunk majd egy hét múlva. Szerintem nagyon fontos erről is beszélni, mert az embereknek szükségük van a pszichikai felengedésre is, a szellemi egészség is fontos, és emellett az üzletről sem szabad megfeledkezni. Az emberek azért járnak munkába, hogy eltartsák a családjukat. Nem lehet minden zárva, valamiből a számlákat is fizetni kell.

A DBP összefoglalója december 20-i adatok alapján (Forrás: Dáta bez pátosu - Facebook)

A számok alapján igaz, hogy a járvány, legalábbis a delta visszavonulóban van, ezt az egészségügyi minisztérium is elismeri, de azt is hozzáteszi, hogy már itt van a „kapuban” az omikron, ami a következő hetekben még rosszabb helyzetet eredményezhet, főleg a kórházakban. Ezt nem kellene figyelembe venni? Nem kellene emiatt várni a nyitással?

Ha mi most arról kezdünk beszélni, hogy jön az omikron, és hogy egy hónap múlva az omikron kerül túlsúlyba a deltával szemben, az még mindig nem jelenti azt, hogy olyan sok eset lesz, mint most a delta miatt. És ez még egy hónap, és akkor még egy hónapig maradjunk zárva?

A járványt szerintem úgy kell kezelni, hogy amikor felfutóban van, amikor nagyon sok az eset, akkor vissza kell fojtani, de amikor nincs növekedés, akkor kicsit ki kell engedni.

Azt nem lehet különben sem megakadályozni, hogy begyűrűzzön egy új variáns. Lehet, hogy ez a három hét arra lesz jó, hogy mentálisan összeszedjük magunkat. Kell a szabadság, az embereknek szükségük van a találkozásokra. Nálunk az omikron még nem hoz 5000 fertőzést naponta, mint Dániában. Nem ismerjük pontosan, és ha nem tudjuk mit hoz, akkor nincs értelme ijesztgetni, de nem jó a túlzott optimizmus sem. Figyelni kell Dániát és Nagy-Britanniát. De azt látjuk, hogy sem Dániában, sem Nagy-Britanniában nem okoz akkora problémát az új vírusvariáns. Igen, Dániában már egy héttel ezelőtt is napi 5000 volt a fertőzöttek száma, de nincsenek betegek a kórházakban.

Levonhatjuk ebből azt a következtetést, hogy az omikron nem olyan veszélyes, mint a delta?

Ezt még nem mondhatjuk, de azt igen, hogy nem rosszabb, és nem is ugyanolyan veszélyes, mint a delta volt. Láthatjuk, hogy mit mond Boris Johnson brit miniszterelnök: Londonban nincsenek betegek. Dániában sincsenek, kifejezetten keresik a betegeket, de nincsenek. Kell még két-három nap ahhoz, hogy ezt tisztábban lássuk.

Dániában valóban gyorsan terjed a járvány, egy héttel ezelőtt volt 1000, majd egy napra rá 2000, majd 4000 fertőzött, de nem telnek meg a kórházak. Várjunk még néhány napot, szerintem István-napra már látni fogunk mindent.

Dánia naponta félmillió tesztet végez: 250 ezer antigént és 250 ezer PCR-tesztet. Ők valóban mindent tudnak arról az országról.

Boris Johnson is azt mondja, hogy egyelőre nincs értelme lezárni egész Britanniát, mert ezt nem indokolják az adatok. És azt végképp nem mutatják az adatok, hogy ha lezárnák az országot, azzal segítenének a helyzeten. A számokkal vigyázni kell. Mi ma azokat a fertőzéseket, teszteredményeket látjuk, amelyek tegnap-tegnapelőtt készültek el, és amelyekre 3-4 nappal korábban jelentkeztek az emberek. De ez az omikron ellen nem segít, mert 5 nappal korábbi helyzetet mutat. Ha 5 napos késéssel fogunk reagálni, annak nem lesz semmi értelme.

Az egyik bejegyzésében jelezte azt is, hogy a minisztérium által közölt számok nem mindig pontosak, vannak kisebb „tévedések”, és mintha kicsit vissza is élne a kormányzat a „pontatlansággal”. Például akkor magas a kórházi betegek száma, amikor a kormány dönt, szigorít, majd utólag és visszamenőleg csökkentik, kijavítják a számot.

Igen, ez nagyon lehangoló, hogy nem tudjuk napi szinten, hogy pontosan mennyi beteg van a kórházakban. Ez még úgy is megoldható lenne, ha egy titkárnő naponta körbehívná a 140 kórházat, és már meg is vannak a számok. Mi pedig úgy kapjuk meg, hogy 5 nappal visszamenőleg kell javítani. Ha csak mi, csak a nagyközönség tudja meg 5 nappal később, akkor nem történik nagy baj, de ha a kormány is csak 5 nappal később tudja meg, az már komoly probléma. Azt hittem, a kormány nem Fekišovce, nem egy helyi önkormányzat. A kormányzat nincs tisztában a pontos számokkal? És amiről szó van, az 115 pácienst jelentő tévedés volt. Pénteken, amikor a kormány ülésezett, 2999 kórházi beteget mutattak ki, majd kedden javították, hogy csak 2885 volt. Ez már egy egész kórház. És mi azt mondjuk, hogy nálunk ez a hibahatár! Ilyen hibákat nem szabad elkövetni! Hiszen mintegy napi 100 beteggel minden nap kevesebb van a kórházakban, lehet, hogy ezen a héten már 150 lesz a napi csökkenés. Karácsonykor a kórházban 1500-zal is kevesebb beteg lehet, mint a 3800-as „vészfékszám”.

A többi adat mit mutat?

A fertőzöttek hétnapos átlaga 500 főre csökkent 100 ezer lakosra vetítve, ami nagyon jó érték. Mi 1000 felett is jártunk. Ezek tényleg nagyon jó számok, én nem tudom ezt máshogy értékelni. A csökkenés nálunk – és Ausztriában – a leggyorsabb egész Európában.

Amikor növekedés volt, és valóban a legrosszabbak voltak az adataink az egész világon, akkor minden médium ezzel volt tele. De akkor most is írjuk meg, hogy mi vagyunk az elsők a csökkenésben.

Az emelkedés idején örültünk volna, ha azt jósolhatjuk, hogy az év végén ilyen számaink lesznek, mint ma, mi pedig már karácsonykor elértük ezt a szintet.

Ön szerint vissza kellene, vissza lehetne térni a regionális Covid-automatához?

Novemberben azért „kapcsoltuk ki” a Covid-automatát, mert a kórházak a humanitárius katasztrófa szélén álltak 3200 Covid-beteggel. Most már nincs 3200 beteg, tehát visszatérhetnénk valamilyen szabályrendszerhez, amit egyrészt mindenki ismer, és szakemberek állították össze. Akkor vezessük be újra. Ne december 27-én, de legalább január 3-án. Tényleg szükség van a regionális megközelítésre, emellett a Covid-automata az oltásra is ösztönzi az embereket. Hiszen a járások, a települásek versenyeztek, hogy ki, mikor kapja meg a jokert, főleg, ha már csak néhány ember beoltása hiányzott hozzá. És ráadásul éppen az idősebbeket, az 50 felettieket motiválja az automata. Emellett regionálisan méri az esetszámot. Ez minden amit tudnunk kell, hát akkor „kapcsoljuk be” újra.

Milyen lenne, ha újra működne a Covid-automata (Forrás: Dáta bez pátosu - Facebook)

Lajos P. János