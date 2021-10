Egy kicsit többet aludhatunk vasárnap este, jön az óraátállítás!

Október 31-én, vasárnap éjszaka a téli időszámításnak megfelelően vissza kell tekernünk az óráinkat egy órával. Egészen pontosan hajnali háromkor kettőre kell állítani a mutatót.

Illusztrációs felvétel (Pixabay)

A szlovák kormányhatározat - összhangban az Európai Parlament határozatával - azzal számolt, hogy 2021-ben végleg elbúcsúzunk az óraátállítástól. Ez azonban végül nem történt meg, így maradunk az eddigi gyakorlatnál - vagyis az őszi-nyári óraátállításnál.

Az óraátállítás eltörlésének ötletével még 2018-ban az Európai Bizottság jött elő, és a később jóváhagyott tervek szerint 2021 lett volna az utolsó év az Európai Unióban, amikor óraátállításra kerül sor. Vagyis azok az országok, amelyek a télit választják, most októberben állították volna át utoljára az órákat, akik pedig a nyárit, azok októberben már nem is folyamodnának az "óratekeréshez".

A világjárvány miatt azonban ez a téma teljesen a háttérbe szorult, és hosszú ideig szó sem volt róla. Az intézkedés most pedig már egyáltalán nem is aktuális, Csehország például most szeptemberben hozott határozatot arról, hogy a következő 5 évben nem folyamodnak az óraátállítás eltörléséhez.

(444.hu/para)