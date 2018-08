Egy kikötői rapkoncerten beszakadt a móló több száz néző alatt

A galiciai egészségügyi szolgálat (Sergas) első tájékoztatása szerint 266-an sérültek meg a balesetben, közülük öten súlyosan, azonban egyikük állapota sem életveszélyes. Az O Marisquino elnevezésű zenei fesztivál keretében rendezett rapkoncertet a kikötőben felállított színpadon tartották.

A nézők egy része egy 30 méter hosszú, 10 méter széles, fából készült mólóról figyelte a műsort, amikor annak egy része beszakadt, és az emberek a vízbe zuhantak - mondta el Abel Caballero polgármester az Antena3 kereskedelmi televízió reggeli műsorában. A baleset miatt pánik tört ki, a koncertet azonnal leállították.

A helyszínt a mentésben résztvevő tűzoltók hőkamerákkal is átvizsgálták, hogy biztosan kiderüljön: nem rekedt-e valaki a romok alatt a vízben. A polgármester beszélt arról is, hogy a baleset oka egyelőre ismeretlen, és vizsgálat indult annak kiderítésére. Enrique César López Veiga, a vigói kikötő parancsnoka azt valószínűsítette, hogy szerkezeti hiányosság miatt szakadthatott be a 20 évvel ezelőtt épített móló.

