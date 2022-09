Egy kiszivárgott tanulmány szerint az EU így oldaná meg az energiapiaci válságot

A földgáz árának piacfüggetlen, hatósági korlátozását javasolja az Európai Bizottság a romló európai energiapiaci helyzet miatt - írja a Napi.hu a Handelsblatt című német üzleti lap egy belső bizottsági dokumentumára hivatkozva.

Fotó: Pixabay/illusztráció

A jogszabály szerint:

az EU tagállamai az orosz fél által megnevezett ártól függetlenül a saját, közösségi árazási rendszerüket követik, és nem fizethetnek többet a rendszerben rögzített maximális árnál.

Ez azt jelentené, hogy az oroszok helyett az unió diktálná a földgáz árát, ugyanis az EU úgy számol, hogy Oroszország a kiépített vezetékek hiányában nem tudná egyhamar más piacokon értékesíteni az uniós tagállamoknak szánt földgázt. Ennek veszélye viszont az, hogy Oroszország egész egyszerűen leállítja a fölgázszállítást.

Az Európai Bizottságnak azonban van egy másik forgatókönyve is, mely szerint két zónába osztanák fel az uniót.

A zöld zónába tartozó tagállamok lennének azok, ahol alacsony a függőség az orosz földgázszállításoktól, és így a földgáz ára is viszonylag alacsony.

A vörös zónába azok a országok tartoznának akik jelentőssen függnek az orosz földgáztól. A javaslat szerint csak a vörös zónában kellene korlátozni a földgáz árát.

Úgy tűnik, hogy a tanulmány szerzői sem teljesen elégedettek ezzel az elképzeléssel, tette hozzá a Handelsblatt. Az árképzési feltételek és az irányítás technikai részleteinek meghatározása ugyanis „rendkívül összetett” feladat, és ez a bonyolultság a rendszerhez csatlakozó tagállamok számának emelkedésével együtt növekedne.

Azt is kiemelték, hogy "nagy kihívás" lenne biztosítani, hogy a földgáz ilyen erőteljes piaci beavatkozás mellett is eljusson oda, ahol a legnagyobb szükség van rá - idézte a Handelsblatt az energiaügyekért felelős tagállami miniszterek szombati tanácskozásának előkészítő munkálatai részeként készült elemzést, amelyről a Süddeutsche Zeitung című lap is beszámolt.



