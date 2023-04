Egy komáromi képviselőnél volt a levél, amelyben Andruskó pszichopata gyilkosnak nevezte Zsuzsovát

Múlt héten számoltunk be arról, hogy a bazini Specializált Büntetőbíróságon a már elítélt Andruskó Zoltán meghallgatásával folytatódott a Kuciak-gyilkosság és az ügyészek tervezett megölésének a tárgyalása. Itt olvasták fel a két nevezett ügyben közvetítőként eljáró, és 2019 decemberében 15 év letöltendő büntetést kapó komáromi férfi "biztosítékként" felfogható levelét, aminek a háttere felvet bizonyos kételyeket, és amelyik pár héttel ezelőtt Andruskó egyik ismerősétől a NAKA-hoz került.

Fotó: TASR

Andruskó Zoltán volt az, akit hét hónappal a 2018 februárjában elkövetett nagymácsédi kettős gyilkosság után kapott el a rendőrség, és akinek a vallomása révén már másnap kézre kerítették a gyilkosság megrendelőjének tartott Marian Kočner jobbkezét, Alena Zsuzsovát. A komáromi vállalkozó múlt héten felbukkant irománya említést tesz Maroš Žilinka (akkori) ügyész likvidálásáról, amit Marian Kočnernek Alena Zsuzsován keresztül kellett volna megrendelnie. A levélben "pszichopata gyilkosnak" nevezte Andruskó a szintén komáromi nőt. A kézzel írt magyar nyelvű üzenet állítólag akkor született, amikor már letettek a mostani legfőbb ügyész meggyilkolásáról, de aztán Zsuzsovától újabb kérés érkezett, egy bizonyos Kuciak nevű újságíró likvidálásáról.

A 2018 januári keltezésű levélben Andruskó azt rögzítette, hogy 20 ezer eurós előleg, amit zsebre vágott, az Kočner pénze. „Nem mehetek be a rendőrségre, mert Dušan Kováčik különleges ügyész Žilinka ügyész halálában is érdekelt” ... és... "ha valami történne velem, ezt a levelet közzé kell tenni" - áll Andruskó levelében, amit aztán Denisza T. nevezetű barátjának adott át, hogy egyfajta biztosítékként őrizze meg.

Ez az iromány tehát egy új bizonyíték is lehetne, ami alátámasztaná Andruskó szavahihetőségét, amit Zsuzsová és Kočner is a kezdetektől vitat – mindketten ugyanis azt állítják, hogy azzal a céllal talál ki dolgokat, hogy ártson nekik.

Az Aktuality úgy tudja, miután Andruskó ismerőse meghalt, a levél 2020 első hónapjaiban egy másik személyhez, egy bizonyos Ryšavý Baltazárhoz került, aki jelenleg Komárom város független önkormányzati képviselője. Andruskó 2023 februárjában jelezte, hogy létezik ez az iromány, amit a rendőrség be is szerzett.

Ezzel összefüggésben nyilatozta lapunknak Ryšavý, hogy még Denisza T. kérte meg arra, hogy legyen nála a levél, és ő megígérte neki, hogy nem szól senkinek. Aztán pár héttel ezelőtt (Andruskó vallomását követően) a NAKA-sok lejöttek Komáromba, hogy elkérjék ezt a levelet. Erre a városi képviselő jelezte, elviszi azt Nyitrára, és átadja a NAKA-nak, akiktől azonban diszkréciót is kért.

"Amikor átadtam a NAKA-soknak, megígérték, hogy biztonságban leszek, de ahelyett, hogy leellenőrizték volna a levelet, meg hogy másolatot kaptam volna, mindjárt futottak a médiához, és kiterítették a lapokat, pedig a levélnek nem kellett volna megjelennie. A levél azért volt nálam, ha (Andruskó) Zolival történne valami, akkor nyilvánosságra hozom."

Ryšavý vette a fáradságot, és a levelet kivizsgáltatta egy magyarországi grafológussal, ami állítólag sokat elárult Andruskó személyiségével kapcsolatban. Sok mindent ült is, még az is, hogy "nincs hajlama a gyilkosságra". Megjegyezte azt is, hogy az elítélttel valamikor jó barátok voltak, aztán az utolsó időszakban - (azaz 2018 szeptembere előtt) - már nem volt szoros a kapcsolatuk. Ekkor már "nem volt vele miről beszélgetni, mert konspirációk voltak a fejeben, és a bizniszre pörgött az agya".

Matúš Harkabus, a Speciális Ügyészi Hivatal ügyésze szerint a szóban forgó levél nem annyira fontos, mint amilyennek a médiában tűnhet. "Számunkra az a lényeges, hogy Andruskónak következetes a vallomása az eljárás kezdete óta” – nyilatkozta a múlt héten, és hozzátette, nem bizonyított, hogy a levelet valóban 2018 januárjában írták, és nem javasolja a szakértői bizonyítást. Marek Para, Marian Kočner ügyvédje meg egyszerűen nem tartja szavahihető tanúnak Andruskót. A levelet kitalált bizonyítékként kezeli, mint mondja, hiányzik neki az időbeli kapcsolat. Ettől még a - ki tudja, pontosan mikor született - levél létezik, és a bíróság a múlt héten is foglalkozott vele. Neszméry István, Zsuzsová ügyvédje azonban javasolta Ryšavý kihallgatását, és a Paraméternek úgy nyilatkozott, hogy a következő tárgyalásokon további bizonyítási javaslatokkal fognak élni, ezek között lesz a komáromi képviselő kihallgatása is.

A múlt szerdai tárgyaláson a bíróság illetékes szenátusának elnöke közölte, hogy még májusban is folytatódik a két ügy tárgyalása.

Ján Kuciak újságírót 2018 februárjában gyilkolták meg, a Speciális Büntetőbíróság Marian Kočnert és Alena Zsuzsovát eredetileg felmentette a vádak alól, de a Legfelsőbb Bíróság 2021 júniusában visszaadta az ügyet az elsőfokú bíróságnak. Három döntés már jogerőre emelkedett. A bérgyilkos Miroslav Marček és a bűnsegéd Szabó Tamás 25, a közvetítő szerepet vállaló Andruskó Zoltán pedig 15 év letöltendő börtönbüntetést kapott.

(sárp)