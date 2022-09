Egy magas beosztású orosz ezredest robbantottak fel az autójában (+ VIDEÓ)

Az esetről készült fényképek tanúsága szerint az áldozat Artyom Bardin orosz ezredes.

Az első jelentések szerint Bardin belehalt sérüléseibe, azonban Vlagyimir Rogov, Zaporizzsja régió oroszok által kinevezett adminisztratív vezetője egy tegnapi bejegyzésében azt közölte, hogy az ezredes továbbra is az életéért küzd.

– írta posztjában.

Az oroszok szerint az ukránok állnak a merénylet háttérében. Ha igaz, ez az eddigi legjelentősebb merénylet az orosz megszállók ellen Ukrajnában.

VIDEÓ:

NEW video: Moscow installed 'Commandant of Berdiansk' Artyom Bardin killed when his car was blown up. There wasn't a great deal left of him. pic.twitter.com/DEMMLoG4sh