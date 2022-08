Egy netflixes mese csókjelenetét vizsgálja a magyar médiahatóság

Több bejelentésre, valamint a tavaly elfogadott „gyermekvédelmi” törvényre hivatkozva hatósági ellenőrzést kezdeményezett a magyar médiahatóság, vagyis a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (röviden NMHH) a Netflixszel szemben egy rajzfilm jelenet miatt – írja a Media1.hu.

Forrás: Youtube

A problémát egy 7+ besorolású mese okozta, a Jurassic World: Krétakori tábor, aminek 5. évadának 9. epizódjában az egyik főszereplő lány szerelmet vall egy másik lánynak, majd megcsókolják egymást.

A lap cikkéből az is kiderül, hogy többen is tettek bejelentést az NMHH-nál a mesében elcsattanó csók miatt, például a Mandiner is – utóbbi kérdéseire a médiahatóság így reagált:

„A Netflix egy Hollandiában bejegyzett társaság, amire a holland besorolási szabályok vonatkoznak, illetve a magyar szabályozás alapján a műsorszámok korhatári kategóriába történő besorolási kötelezettsége csak a rádiós és televíziós médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatóknak van, míg az úgynevezett lekérhető médiaszolgáltatások (streamingszolgáltatások) esetében a médiaszolgáltatóknak 2010. évi CLXXXV. törvény (médiatörvény) alapján hatékony műszaki megoldásokat kell alkalmazni azért, hogy a tizennyolc éven aluliak számára nem ajánlott, és pornográfiát vagy szélsőséges, indokolatlan erőszakot tartalmazó műsorszámok kiskorúak számára ne legyenek elérhetők, az NMHH értesíti a holland társhatóságot az azonos neműek mesében látott szerelme miatt.”

Magyarországon egy évvel ezelőtt szavazták meg azt a pedofilellenes törvénycsomagot, amire az NMHH panaszában hivatkozik. A törvénycsomag többek között tiltja azt is, hogy homoszexualitást és nemváltást mutassanak be, népszerűsítsenek 18 éven aluliaknak.



(media1/telex)