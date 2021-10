Egy női duóhoz hasonlította a parlament exelnöke a transznemű-simogató utódját és a "pornós" Pellegrinit (VIDEÓ)

Andrej Danko, a parlamentből tavaly kipenderült SNS vezetője rákapott a közösségi médiára. Naponta felrak 2-3 posztot a Facebookra, hogy jelezze, él és virul, na meg további tervei vannak. Csütörtökön is így tett, hogy egy kicsit villantson és talán hogy jó pontokat szerezzen egykori koalíciós partnerénél, a vele szemben nyitott Robert Ficónál.

Történt, hogy tegnap Danko észrevette, milyen összetételű politikai vitaműsor kerül terítékre csütörtökön este a Joj TV-ben, ahová Boris Kollárt és Peter Pellegrinit hívták meg. Erre hirtelen úgy érezte, ez magas labda, ezt le kell csapnia. Rá is mozdult, és a két egykori munkatársát, a parlament kormánykoalíciós elnökét, valamint a legnépszerűbb ellenzéki tömörülés irányítóját "viccesen" összeboronálta.

Azt írta Kollárról és Pellegriniről, hogy ezúttal is az "ismert Baccara duó" lép fel a tévében. A '70-es évek eurodisco zenéjének népszerű spanyol női kettősét, - akiknek az örökbecsű "Yes Sir, I Can Boogie" című dalt is köszönhetjük - valószínűleg azért gyömöszölte bele a bejegyzésébe Danko, hogy nevetségessé tegye az utóbbi időben Ficóval sűrűn szembehelyezkedő Pellegrinit.

Danko szerint Fico egykori pártbeli kollégáját túl gyakran hívják meg beszélgetős műsorokba, pedig a Hlas csak egy parlamenten kívüli csoportosulás, hiszen annak jelenlegi képviselői a legutóbbi választásokkor még a Smer színeiben kerültek a törvényhozásba. A Ficóval egyre inkább együttműködő SNS első embere úgy véli, Pellegriniéknek nincs is mit felkínálniuk Szlovákia számára, és különben is, elég volt "a Hlas-Sme rodina koalíciós hibridből", bármit is értsen ez alatt.

Aztán eljött a csütörtök este, és a vitaműsor vezetője meg szépen felkonferálta Danko beharangozó baromkodását, amire - zenei aláfestés mellett - Kollár és Pellegrini kedélyesen nevetgéltek a stúdióban. Meg élcelődtek Danko kétségbeesésén, hogy rá nem kíváncsiak az ilyen programokban.

Tényleg úgy tűntek, mintha egy párost alkottak volna. Ám ez nem is olyan meglepő, mert bár Kollár pártja - mostanság gyengülő láncszemként - tagja a kormánykoalíciónak, de már többször megpendítette, hogy hajlandó a Hlassal együttműködni, hiszen az egy "beszámítható párt".

Danko meg kedvére kibickedik, és bízik abban, hogy Pellegrini piszkálásával erősödhet a kapcsolata Ficóval, akivel ha közösen indulna, szinte akkora támogatottságot szereznének, mint a népszerűségi bajnok Hlas. Az viszont kérdés, hogy a két képviselő kapcsán miért éppen női duett jutott az SNS-es pártelnök eszébe. Talán az indíthatta meg a fantáziáját, hogy Kollár akár még transznemű modellel is örömmel vált sikamlós üzeneteket, továbbá Pellegrinivel kapcsolatban is vannak bizonyos pletykák, amiknek anno a "porno Pelle" ügy is táptalajul szolgált. És ez már bőven elég a nemzetiek kétbalkezes főnökének ahhoz, hogy "hajuknál fogva" összepárosítsa a politikai ellenfeleit.

(sp)