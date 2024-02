Egy olyan karórát árvereztek el, ami akkor olvadt meg, amikor az amerikaiak ledobták Hirosimára az atombombát (FOTÓ)

Hirosima romjai között egy kis sárgaréz karórára bukkantak, és más történelmi jelentőségű tárgyakkal együtt árverésre bocsátották.

Annak ellenére, hogy az óra üvege elsötétült, amit valószínűleg a robbanás okozhatott, felismerhető, hogy mutatói 08:15-kor álltak meg, vagyis abban az időpontban, amikor a B-29 Enola Gay legénysége 1945. augusztus 6-án ledobta a bombát Hirosimára.

Watch that stopped when Hiroshima bomb detonated is up for auction https://t.co/o3U3k3jy7D via @MailOnline @RRAuction