Egy piás bajkeverő lehet az a fiatal nő, aki magyarellenes kirohanást produkált Pozsonyban

Egy "újabb magyarellenes támadás"-ról számolt be hétfőn a Ma7.sk portál, és volt annyira felháborító ez a történet, hogy ellátogassunk a tetthelyre, a pozsonyi Kis Bajkál nevezetű vendéglőbe, hogy minél részletesebb képet kapjunk az incidensről. Kiderült, egy duhaj némber tartotta rettegésben az ott kedélyesen borozgató magyarjainkat. De nem csupán őket, hanem a szintén ott söröző szlovákokat, meg aztán a saját lányát is, akit a végén a telefonjával agyabugyált el, de piszkosul.

A szerző felvétele

A bisztró tulajdonosa kedélyesen fogadta az érdeklődésünket, amikor körbeszimatoltuk a főpályaudvartól nem messze található csárdát, és jelezte, hogy már a szlovák bulvársajtó is kíváncsiskodott a történtek miatt. A Pozsony egyik nagy közlekedési csomópontjánál, a Récsei vámnál (Račianske mýto) található parkban megbúvó kisvendéglő főnöke szerint azon a bizonyos múlt csütörtöki estén is a szokásos ügymenet zajlott. Ebbe a hétköznapi idillbe még az is belefért, hogy 20 óra körül a létesítmény poharazó részében táncra perdült egy, szinte törzsvendégnek számító fiatal hölgy. Akiről a helyi arcok tudni vélik, hogy nem veti meg az italt.

A baj akkor kezdődött, amikor a cseppet sem józan rendbontó átszambázott a Kis Bajkál étterem részébe. Ahol szintén nem szólt a zene, de ettől még neki a bugi ott is rángatta a lábát.

A restiben két asztalnál ültek vendégek: az egyiknél egy sportos külsejű férfi, a másiknál meg egy disztingvált úriember egy hölggyel, akik magyarul beszélgettek. Ez a tény, hogy valakik a nyelvünkön szóltak egymáshoz, annyira felbőszítette a piás diszkóboszorkányt, hogy rögtön átvedlett hisztériás szipirtyóvá, és ráförmedt mindenféle nacionalista hülyeségekkel a magyar vendégekre. Hogy pontosan mit mondott, azt a kocsma gazdája nem tudta visszaadni, sőt, a hangot még a több helyre felszerelt kamerái sem rögzítethették, ellentétben a drámai képsorral. Azon állítólag látni, hogy a hárpia köpködni is kezdett, amiből jutott a másik asztalnál ülő társaságnak is.

Ezzel viszont betelt a pohár, és az asztalszomszédság tettre kész fickója felpattant és határozott mozdulatsorral ártalmatlanította a nőt, közben meg dőltek az asztalok jobbra-balra.

Azonban a magyarokat szidó, és szerteszét köpködő amazont ez nem csillapította le, sokkal inkább újult erővel pattant fel és a terembe ekkor érkező tulajdonosnak is nekirontott. Ez sem bizonyult jó ötletnek, mert a jó karban lévő tulaj sem volt rest, és földre küldte a randalírozó macát. Akinek ez nem kottyant meg és a provokációt tovább folytatta, még akkor is, amikor már kitessékelték a terszara, ahová követte őt a kislánya is.

Természetesen a teraszon más áldozatokat talált magának a fúria, ami miatt ott sem lehetett maradása, onnan is kiutálták a mocskos szájú bestiát. Ekkor jött az utolsó felvonás: a zilált lelkiállapotú nő a saját lányának is csúnyán nekiesett, amikor az az apját akarta telefonon értesíteni, hogy az anyja már megint cirkuszol és jól jönne egy kis segítség. De ez már néhány méterrel a Kis Bajkáltól esett meg, ahova a kamerák sem látnak el.

Annyi még hozzátartozik a történethez, hogy a tulaj a bajkeverő hölgy miatt minden éttermi látogatótól elnézést kért, és fájdalomdíjként még konyakot is öntött az addig borozgató vendégeknek. És még ez sem a hektikus sztori vége. A csehó vezetője , akit a zsaruk még nem látogattak meg, arról is beszámolt, hogy

a csetepaté főszereplője, a bő nyálú perszóna másnap délben, az alkalmazottak megrökönyödésére egy csokor virággal állított be, hogy kiengesztelje a tulajdonost, meg a Kis Bajkál vendégkörét. (Az engesztelés virágszálai)

Ezzel a gesztussal azonban nem biztos, hogy megúszhatja ezt az egészet, hiszen a támadásról elsőként beszámoló írás szerint a ribillió magyar célpontja feljelentést is tett. Érdeklődtünk a rendőrségnél is, ahol egyelőre csak nyilvántartásba vették a kérdésünket. Amint érdemben válaszolnak, a témára visszatérünk.

(Sidó)