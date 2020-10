Egy pozsonyi orvos szerint elkéstünk a szigorításokkal, összeomolhat az egészségügyi rendszer

A csütörtöktől (október 15.) érvényes, szigorú járványellenes óvintézkedésekre szükség van, de elkéstünk velük. Ezt Tomáš Szalay, a Pozsony Megyei Önkormányzat (Bratislavský samosprávny kraj) egészségügyi osztályának igazgatója, megyei orvos jelentette ki pénteken egy interjúban, amelyet a megye weblapján tettek közzé.

Fotó: TASR - illusztráció

Úgy véli, a szlovák egészségügyi rendszert az összeomlás veszélye fenyegeti, és ha lesz is hatása az aktuális óvintézkedéseknek, a legoptimistább forgatókönyv szerint is naponta ötezerrel fog nőni a koronavírus-fertőzöttek száma.

Szalay felhívta a figyelmet, hogy a pandémiabizottság már szeptember 11-én jóváhagyta az óvintézkedések szigorítására vonatkozó javaslatot. Már akkor a családi ünnepségeket, valamint az esküvői fogadásokat jelölték meg mint fő járványgócokat, ezért a szakemberek az esküvői fogadásokra vonatkozó létszámkorlát bevezetését és az ünnepségek elhalasztását javasolták. „Három nappal később lesöpörték az asztalról ezeket az intézkedéseket, mondván, engedjük meg a menyasszonyoknak, hadd élvezzék ki az esküvőjüket” – jegyezte meg. Szerinte több mint egy hónapot késtek az óvintézkedések szigorításával, közben pedig újabb járványgócok keletkeztek Árva (Orava) térségében, Bártfán (Bardejov) és máshol.

Szalay rámutatott: szeptemberben még nem volt szó „befagyasztásról”, a javasolt óvintézkedések csupán a kockázatos régiókat érintették volna. „Nem fogadták el ezeket. Most országosan kellett szigorúbb intézkedéseket hozni, mert szeptemberben nem léptek érvénybe a regionális és célzott óvintézkedések, amelyek által meg lehetett volna akadályozni az új koronavírus terjedését az esküvőkön” – fűzte hozzá.

Az orvos szakértő a válságstáb kommunikációját nagyon rossznak, ellentmondásosnak nevezte, ami elbizonytalanítja a közvéleményt, és utat nyit az összeesküvés-elméletek előtt. Azt is óriási hibának tartja, hogy nem kommunikálták megfelelően, mire jók a járványellenes óvintézkedések.

Szalay szerint a szlovák egészségügyi rendszert az összeomlás veszélye fenyegeti. Hozzátette: száz pozitív esetből négy kórházi kezelést, egy pedig mesterséges lélegeztetést is igényel. A szakértő attól tart, hogy ha tovább fog emelkedni a napi esetszám, a kórházakban nem marad elég ágy, és nem fogják tudni ellátni a szívinfarktussal vagy más akut problémával érkező betegeket. „Nem lesz elég lélegeztetőgép sem. Nem beszélve arról, hogy az egészségügyi alkalmazottak egy része is megfertőződhet, akár a munkahelyén, akár azon kívül, így pedig nem lesznek többé képesek biztosítani az egészségügyi ellátást. Tehát ha maradnak is ágyak vagy lélegeztetőgépek, nem lesz, aki kezelje azokat” – fűzte hozzá.

Szalay elképzelhetőnek tartja azt a forgatókönyvet is, hogy a nagyszámú, légzési problémával küzdő páciens és a lélegeztetőgépek hiánya miatt az orvosoknak dönteniük kell majd, kit kapcsoljanak lélegeztetőgépre, és kit kapcsoljanak le róla. „Ha az óvintézkedéseket nem fogjuk önként, a saját érdekünkben betartani, az azzal fenyeget, hogy egy hónap múlva a szlovák egészségügy már nem lesz képes segíteni a pácienseken” – zárta a szakértő.



