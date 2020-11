Egy rejtélyes fertőzöttet találtak Új-Zélandon

Az új-zélandi egészségügyi minisztérium arra kért minden aucklandi lakost, hogy pénteken maradjon otthon, ugyanis egy rejtélyes koronavírusos esetet azonosítottak a városban - írja a 24.hu a Guardian nyomán.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

A fiatal nőnek hétfőn jelentkeztek az első tünetei, de ettől függetlenül bejárt a belvárosi munkahelyére, ahol ügyfélszolgálaton dolgozik. A hét elején tesztelték és arra kérték a szakemberek, hogy maradjon otthon az eredmény érkezéséig, de a menedzsere ezzel szemben behívta őt az irodába és az ügyet elintézte azzal, hogy viseljen maszkot.

Kiderült az is, hogy a beteg Uberrel járt be dolgozni, és többször is járt boltokban és vitt haza ételt éttermekből, amikor már tünetei voltak.

Új-Zéland mostanáig a világ élmezőnyéhez tartozott a járvány elleni védekezésben, az utóbbi időszakban kizárólag külföldről behurcolt esetekről adtak hírt, de ezeket az embereket már a határon tesztelték és karanténba is helyezték. A külföldiek előtt egyébként le is vannak zárva a határok, ezért is érthetetlen, hogy honnan kaphatta el a betegséget a nő.



(via24.hu)