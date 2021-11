Egy remek munkalehetőség vár Önre Dunaszerdahelyen!

Szeretne a Csallóköz szívében, Dunaszerdahelyen, nagyszerű kollektívában dolgozni? Jó lenne éjszakai műszak nélküli munkát találni, ahol az UTAZÁS BIZTOSÍTOTT és az ÉTKEZÉS IS BIZTOSÍTVA VAN? Ha igennel válaszolt az előző kérdésekre, olvasson tovább és jelentkezzen!

A WHC Slovakia hölgyek és férfiak jelentkezését várja Dunaszerdahely közvetlen közelében, Egyházkarcsán található logisztikai központba. A munkatöltet ruházati cikkek megrendelések alapján történő előkészítése, szkennelés, csomagolás, illetve egyéb, raktározással és áruelőkészítéssel kapcsolatos tevékenység.

Csupán 2 műszakos munkavégzés, ahol biztosított utazás várja az egész régióból, valamint biztosított az étkezés is. Ön vállalkozó, vagy vállalkozó szeretne lenni? Az sem akadály! Lehetőség van akár vállalkozói engedélyre is dolgozni! Ráadásul a munkaruhát is mi adjuk, hogy még kényelmesebben dolgozhasson.

Bérezés:

Munkaszerződésre: bruttó 850 EUR + bónuszok / hó

Vállalkozói engedélyre: 1000 EUR + bónuszok / hó

Várjuk jelentkezését weboldalunkon - kattintson IDE, vagy vegye fel kapcsolatot kolléganőnkkel, aki szívesen megválaszolja kérdéseiket: Bc. Diana Javorková

tel.: 0918 825 935

e-mail: diana.javorkova@whc-slovakia.com

Munkaidőn kívül, illetve hétvégén hívja 24 órás információs vonalunkat a következő számon: +421 31/230 48 10

(PR-cikk)