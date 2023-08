Egy számjegyűre csökkent júliusban az éves infláció, már az élelmiszerek ára is kezd megszelídülni

Becsúszott 10 százalék alá az áremelkedés éves szintje, júliusban már „csak” 9,7 százalékkal nőttek az árak éves szinten. Hóközi szinten 0,3 százalékos áresést mért a Statisztikai Hivatal, vagyis több terméket olcsóbban vehettünk meg, mint júniusban. Régiós szinten viszonylag jól állunk, de uniós szinten nagyon magas a szlovákiai infláció.

Fotó: TASR

Több hónapos csökkenés után júliusban 10 százalék alá esett vissza az infláció. A 9,7 százalékos drágulás azonban még mindig nagyon magas, főleg akkor, ha a 2020-as évek 1-2 százalékos áremelkedéséhez hasonlítjuk.

Az évközi inflációt továbbra is az élelmiszerárak emelkedése mozgatta, amely júliusban 16,5 százalékos volt. Azonban ez is jelentős csökkenés az előző havihoz képest: júniusban még 19 százalékot drágultak az élelmiszerek az egy évvel korábbi szinthez képes.

Az élelmiszerek ára minden szegmensben lassabban nőtt az előző hónaphoz képest, sőt van olyan termékcsoport, ahol csökkenést mérhettek: az olajok és zsírok ára idén júliusban 3,3 százalékkal alacsonyabb volt, mint egy évvel ezelőtt. Ez azonban a statisztikusok szerint a tavalyi óriási drágulásnak „köszönhető”, amikor a vaj és az étolaj ára teljesen elszállt.

Az év idei első 7 hónapjában az árak 13 százalékkal emelkedtek, az alacsony bevétellel rendelkező háztartások ezt 13,9 százaléknak, a nyugdíjas háztartások pedig 13,8 százaléknak „érzik”.

Az infláció alakulása az elmúlt két évben (Forrás: Statisztikai Hivatal)

Júniushoz képest 0,3 százalékkal estek az árak

A hóközi infláció viszont már csökkent, ilyenre idén eddig csak májusban volzt példa, amikor 0,1 százalékkal csökkentek havi szinten az árak. Most a csökkenés 0,3 százalék, vagyis ennyivel kell kevesebbet fizetni átlagosan a júniushoz viszonyítva.

A Statisztikai hivatal szerint a legnagyobb hatással az árak csökkenésére az élelmiszerek ára volt, amely júniushoz képest 0,7 százalékkal volt alacsonyabb.

A legnagyobb mértékben a tej, a sajtok és a tojás ára esett – 2,1 százalék –, illetve a zöldség ára csökkent 4,9 százalékkal.

Júliusban azonban olcsóbban vehettünk kenyeret és gyümölcsöt is júniushoz viszonyítva. A jelentősebb áresést azonban fékezte a hús és a a hústermékek emelkedő ára, de drágult az olaj és a vaj is.

Csökkent azonban több tartós termék ára is: cipőért például 1,8 százalékkal kellett kevesebbet fizetni. Csökkentek az árak a lakhatás és energia termékcsoportban is, hóközi szinten 0,2 százalékkal. A statisztikai hivatal szerint a csökkenést elsősorban a szilárd tüzelő és az építkezési anyagok árának csökkenése okozta.

A júliusi jelentősebb árcsökkenést az üzemanyagárak fékezték a legnagyobb mértékben, amelyek hóközi szinten 1,3 százalékkal emelkedtek. Drágult a városi és a helyközi személyszállítás is, a nyár elején pedig mintegy 6 százalékkal drágultak a szervezett kirándulások.

A régióban nem vagyunk utolsó, de uniós szinten rosszul állunk

A Statisztikai Hivatal adatai szerint már 5 hónapja lassul az árak emelkedése, de a 10 százalék körüli értékkel még mindig az Európai Unió élvonalába tartozunk.

Nálunk gyorsabban csak három országban: Magyarországon, Csehországban és Lengyelországban emelkedtek az árak. A magyar érték a legmagasabb, ott júliusban még mindig 17 százalék fölött volt az áremelkedés, az élelmiszerek ára pedig 23 százalékkal drágult.

Az unió nyugati felében sokkal lassabb az áremelkedés, amit már az átlag is mutat: az EU 27 inflációja 6,4 százalék, az eurozóna tagállamaiban pedig 5,3 százalékos volt. A legjobbak két százalék alatti vagy akár annál is alacsonyabb áremelkedést mértek, ide tartozik Belgium, Spanyolország, Luxemburg, Dánia és Ciprus is. A szomszédos ausztriában 7 százalékos volt az áremelkedés, az unió motorjának számító Németországban és Franciaországban 6,5 illetve 5 százalék volt az áremelkedés.

- lpj, hvg.hu -