Egy szavazaton múlott az abortusz szigorítása, újra elbukott Záborskáék javaslata

Maratoni szavazás után a parlament elutasította az abortusztörvény szigorítását, ez azonban azt is jelenti, hogy nem bővülnek a terhes nőknek járó támogatások sem.

Fotó: TASR

Csak 67 képviselő támogatását nyerte el a terhes nőknek járó támogatásokról szóló törvénytervezet, amely egyben szigorította volna a terhességmegszakítás elvégzésének egyes feltételeit is. Ez azt jelenti, hogy marad az eddigi, 48 órás várakozási idő a terhességmegszakítás előtt, és nem tiltja a jogszabály a terhességmegszakítással foglalkozó klinikák és kórházak reklámját sem. Ugyanakkor nem változnak a terhes nőknek járó és a gyermek megszületéséhez kapcsolódó támogatások sem.

Kollár és több OĽaNO-s is Záborská ellen voksolt

A javaslatot Anna Záborská (OĽaNO) és társai terjesztették be, de a tervezetet az OĽaNO egyes képviselői is ellenezték. A javaslathoz csaknem 20 képviselői javaslat érkezett, a parlament több mint fél óráig csak erről a törvényről szavazott.

A szavazás alatt inkább arra lehetett számítani, hogy ezúttal Záborská és csapata fog győzni: a plénum a módosító-javaslatok közük csak azokat támogatta, amelyeket Záborská és csapata terjesztett be. Jana Bittó Cigániková (SaS) 12 javaslat közül egyet sem fogadott el, és elutasította az OĽaNO liberálisabb képviselői által beterjesztett módosításokat is. Még a törvény részletes vitájának lezárását is 74 képviselő támogatta, ami bőven elég volt a jogszabály továbbításához.

Az OĽaNO két magyar képviselője, Grendel Gábor és Gyimesi György a korábbi voksolásokhoz hasonlóan támogatták Záborskáék törvényét.

Minden jó, ha a vége jó?

A végszavazásnál azonban megfordult a helyzet, a jelenlévő 134 képviselő közül már csak 67 igenszavazatot kapott a jogszabály. Az OĽaNO frakciójából 8-an ellenezték, és meglepő módon a Sme rodinában is akadt három képviselő – Boris Kollárral az élen – aki elutasította a törvény elfogadását.

Az ellenzéki képviselők többsége tartózkodott a szavazásnál, kivéve Marian Kotleba frakcióját, amely egységesen támogatta Záborská javaslatát.

Anna Záborská csak egy rövid nyilatkozatot tett a szavazás után. Ebben kiemelte, hogy idén eggyel többen szavaztak a törvényre, mint egy évvel korábban egy hasonló javaslatára, de elismerte, hoyg veszített.

„Többen szavaztak, mint egy évvel ezelőtt, egy szavazattal többet szereztünk, de sajnos egy voks most is hiányzott ahhoz, hogy elfogadjuk a törvényt” – mondta Anna Záborská (OĽaNO-KÚ), a törvény előterjesztője.

Azt azonban eredménynek tartja, hogy a terhes nőket egyre többen a társadalom azon csoportjába sorolják, akiket támogatni kell.

A jogszabály elfogadását – elsősorban annak az abortuszt nehezítő részei miatt – az SaS ellenezte legonkább. Jana Bittó Cigániková 12, több pontból álló javaslatot nyújtott be hozzá, ám ezek mindegyikét elutasította a többség. „Egyetlen javaslatomat sem fogadták el, nagyon rögös volt az út az elutasításig, de végül sikerült” – mondta a képviselő.

Miről szólt a tervezet?

Anna Záborská a javaslatával 48 óráról 72 órára hosszabbította volna a „kötelező gondolkodási időt” az abortusz elvégzése előtt. Vagyis az orvos legkorábban a negyedik napon végezhetné el az abortuszt attól a pillanattól számítva, hogy tájékoztatta a nőt az abortusz nehézségeiről és a terhes/kisgyerekes nőknek járó támogatásokról, lehetőségekről. Egyes jogászok szerint ráadásul ez a várakozási idő vonatkozott volna azokra az esetekre is, amikor a nő a magzat betegsége vagy szexuális erőszak miatt dönt az abortusz mellett.

Sok képviselőnek nem tetszett, hogy a terhes nők tájékoztatásba Záborská bevonta volna az egyházi szervezeteket is, de egyben megtiltotta volna az abortuszt végző klinikák számára a reklámot.

A javaslat ellenzői szerint ez azzal járt volna, hogy az érdeklődők sok esetben azt sem tudhatták volna meg, hogy hol végeznek a közelükben abortuszt, mivel ez az információ is reklámnak számított volna.

Voltak jó ötletek is

Záborská az abortusz szigorítását a terhes nőknek járó és a gyermek születéséhez kapcsolt állami támogatások összegének növelésével csomagolta egy javaslatba, habár ezek más törvények módosításával jártak. Például a negyedik gyerek megszületésekor is járt volna a magasabb, 830 eurós egyszeri támogatás, és segítséget ígért a terhességét eltitkolni kívánó nőknek is.

- lpj -