Egy szavazaton múlott, de folytatódhat a cirkusz az 500 eurós oltási utalványok körül – egy volt kotlebás képviselő segített Matovičnak

Folytatódhat az 500 eurós oltási utalványokról szóló törvény vitája, 72 képviselő megszavazta a jogszabály gyorsított eljárásban való tárgyalását. A tervezet vitája még csak ezután kezdődik, de várhatóan az már nem tart több napig. A végszavazásnál azonban a 72 voks kevés lehet, vagyis az elfogadása még egyáltalán nem biztos.

Fotó: TASR

A 143-ból 72 képviselő szavazta meg a 60 éven felüli beoltottaknak ígért 500 eurós utalványokról szóló törvényt. Ez azt jelenti, hogy mindössze egy képviselőn múlt a törvény sorsa, 71 szavazat nem lett volna elég az elfogadáshoz. A három koalíciós pártnak Jozef Šimko volt kotlebás képviselő, Rimaszombat polgármestere segített. A törvény tartalmi tárgyalása elkezdődött, szavazás azonban már csak kedden várható, de a kormány szeretné még ezen az ülésen befejezni a vitát.

A javaslattal kapcsolatban elmondott záróbeszédében Igor Matovič (OĽaNO) pénzügyminiszter, a javaslat előterjesztője Hitlerhez és a nácikhoz hasonlította az oltáselleneseket, az oltási utalványokat elutasítókat pedig érzéketlenséggel, a nyugdíjasok elárulásával vádolta.

Az 500 eurós utalványra vonatkozó javaslat időközben – legalábbis a pénzügyminiszter ígérete alapján – 100 euró készpénzzel egészült ki, amit az emelkedő energiaárak kompenzációja képpen kapnának meg az idősek.

A javaslat még csak a parlamenti vitában hangzott el, így nem lehet pontosan tudni, hogy ki, mikor és hogyan kapná ezt meg, ha egyáltalán elfogadják a javaslatot.

Igor Matovič elégedett volt a szavazás után. „Él a remény a 600 eurós támogatásra a nyugdíjasoknak, a 100 euró készpénzre és az 500 eurós utalványra az oltásért” – jelentette ki a pénzügyminiszter.

A jogszabály elfogadása azonban egyelőre bizonytalannak tűnik, a koalíciós pártok közül ugyanis az SaS egységesen nemmel szavazott, és így csak 72 igen szavazatot tudott felmutatni a három másik párt. Ebből is egy a volt kotlebás képviselő, Jozef Šimko szavazata volt.

A Smer is segített

Matovičnak ezúttal még Robert Fico is segített azzal, hogy a Smer négy képviselője nem vett részt a voksoláson, csökkentve ezáltal az elfogadáshoz szükséges kvórumot. A pénzügyminiszter szerint azonban jövő héten, amikor a törvény tartalmi vitája lesz, a Smer minden képviselőjét mozgósítani fogja. „Fico már kijelentette, hogy keddre azt a négy képviselőt is ide hozza, akik most hiányoztak, hogy a nyugdíjasok semmit ne kapjanak” – jelentette ki a pénzügyminiszter.

Matovič a Smerben ugyan nem, de a Hlas támogatásában még bízik.

„Bízom azonban abban, hogy a Hlas megtalálja a szociális érzékenységét. Azzal, ha ezt a törvényt nem támogatnák, megmutatnák, hogy hogyan gondolkodnak valójában a nyugdíjasokról, mit gondolnak a kétségbeesett helyzetben lévő egészségügyi dolgozókról a kórházakban, mit gondolnak azokról a nehéz helyzetben lévő vállalkozókról, akik a támogatást kapnák” – jelentette ki Matovič.

Erik Tomáš (Hlas) szerint azonban pártja továbbra sem támogatja az 500 eurós oltási utalványokat, de megszavaznák az energiaárak emelkedése miatti 100 eurós segítséget, szerinte a kormánynak ketté kellene választani ezt a két támogatási formát.

„Ismétlem, számunkra csak a 100 eurós közvetlen támogatást az elfogadható minden nyugdíjas számára” – jelentette ki Tomáš.

Érzelmektől fűtött vita

A pénzügyminiszter a parlamenti vitában végig azzal az attitűddel beszélt, miszerint a beoltatlan nyugdíjasokat csak úgy lehet megmenteni, ha mindegyiknek fizet a kormány 500 eurót, és aki ezt nem támogatja az érzéketlen, nem törődik a nyugdíjasokkal. „Az önök kezében vannak a nyugdíjasok” – mondta Matovič a szavazás előtt.

Nem lehet mindent excell-táblázatokon keresztül nézni, üzente a pénzügyminiszter az SaS-nek.

„Vannak emberek, akik mindent a számokon keresztül néznek. Számukra a nyugdíjas élete nem jelent semmit. Sőt, ha meghal egy nyugdíjas, azzal még spórolnak is, mert a Szociális Biztosítónak nem kell neki nyugdíjat fizetnie” – vádolta meg koalíciós partnerét a nyugdíjasokon való élősködéssel Matovič.

A pénzügyminiszter a záróbeszédében érzelmektől fűtve beszélt. A mai oltáselleneseket többször a nácikhoz és Hitlerhez hasonlította, név szerint is említette Milan Mazurek volt kotlebás képviselőt.

Az SaS nemmel fog szavazni

Richard Sulík pártja azonban tartja magát ahhoz a döntéshez, hogy nem szavazzák meg az 500 eurós utalványokat, elsősorban azért, mert nem tartja azt hatékonynak. A pénteki szavazáson nemmel szavazott mind a 18 jelenlévő képviselőjük, egy képviselő nem olt jelen.

„Nekünk ezek mellett a jóhiszemű tervek mellett arra is gondolnunk kell, hogy ne döntsük be az állami költségvetést” – jelentette ki a pártelnök.

Az 500 eurós utalványok várhatóan mintegy 500 millió eurós kiadást jelentenek, a plusz 100 euró minden nyugdíjasnak pedig további 110 milliót.

A kormány szerdán fogadta el az 500 eurós utalványok kifizetéséről szóló törvényt , amely azoknak a 60 évnél idősebbeknek adná ezt a támogatást, akik beoltatták magukat.

