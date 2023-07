Egy színésznőn nem volt fátyol a plakáton, gyorsan be is tiltották a filmfesztivált

Az iráni hatóságok betiltottak egy filmfesztivált, amelynek plakátján az Iránban a nők számára kötelező fátyol nélkül szerepelt egy színésznő.

A kulturális miniszter személyesen adta ki az utasítást, hogy zárják be a 13. ISFA rövidfilmfesztivált, miután a plakátján egy fátyol nélküli nő képe volt látható" - - jelentette az IRNA hivatalos iráni hírügynökség. A 2008-ban az Iráni Rövidfilmrendezők Szakmai Szervezete által alapított fesztivált Teheránban tartották volna szeptemberben. A fesztivál plakátja Susan Taslimi iráni színésznőt ábrázolta az 1982-ben a mozikba került Death of Yazdgerd (Yazdgerd halála) című filmben. Iránban 1983 óta kötelező az iráni és külföldi nők számára a fátyol és a csador viselése nyilvános helyen, bármilyen vallásúak legyenek is. Július közepén a rendőrság bejelentette, hogy visszaállította a járőrözést, hogy megbüntessék a nőket, akik nem viselnek fátylat a nyilvánosság előtt.

Az igazságügyi hatóság szombaton jelentette be, hogy eljárást indított egy internetes kereskedőcég női alkalmazottjai ellen, akik fátyol nélküli képet tettek közzé magukról. Július 19-én Afszaneh Bajegan iráni színésznőt ítélték kétévi felfüggesztett börtönre, miután a kötelező fátyol nélkül jelent meg egy filmes eseményen.

MTI