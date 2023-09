Egy szlovák Fideszt akartam, hogy a torpedó Ficóval legyőzhessük a liberális széplelkűeket, a magyarokkal meg össze kell fognunk – interjú Andrej Dankóval, az SNS elnökével

A múltban a magyaroknak és a szlovákoknak a törökökkel akadt gondja. Most már Brüsszellel kell közösen megküzdeni - ez a meggyőződése Andrej Dankónak, a Szlovák Nemzeti Párt elnökének. A korábbi házelnök néhány politikus kollégáját a pokolba kívánja, mert némelyikük őrületesen bolond. Annyira, hogy náluk még a magyar Bugár Béla is jobb. Soros nevét a pártelnök nem ejti ki gyakran, de most a Paraméter kedvéért mégis megtette. Különben is, talán "slniečkarok" vagyunk. Az viszont tuti, hogy Oroszország az Oroszország. És ha ennek a "világnagyhatalomnak" a hadseregét megpróbálják kiűzni Ukrajnából, az egyet jelent a 3. világháborúval.

Mit szól a kormányhivatal előtt történt Matovič-Kaliňák incide nshez, amikor az exkormányfő a mikrofonjával megzavarta Robert Ficóék sajtótájékoztatóját, és aztán összetűzésbe keveredett a smeresekkel? Valahol Matovičnak igaza van, nem úgy látja?

Az SNS más kommunikációnak a híve. Amit Matovič csinált, amit az elmúlt tíz évben bevitt a politikába, az maga a konfliktus és a gyűlölet. Aztán azt is megmutatta, hogy a one time, next time típusú beszólásaitól eltekintve máshoz nem ért, az államot sem képes irányítani, és kétségbeesetten keresi a témákat. Másrészt viszont a fizikai erőszakot is el kell ítélni. Az a férfi, aki megütötte őt, csak lépre lett csalva. Higgye el, sokszor szerettem volna megragadni Matovičot a nyakánál fogva, de tudom, hogy ez nem segített volna. Az ilyen mindig az ember ellen fordul. Erre nem vezethet út Szlovákia számára. Jó kapcsolatokat kell kialakítanunk Kelettel és Nyugattal, és mindig el szoktam mondani, hogy sokan szeretnének feszültséget a szlovákok és a magyarok között, de egy országban élünk, és harcolnunk kell Brüsszellel szemben az összes környező országgal együtt, és ez össze kellene, hogy kössön minket. A konfliktus soha semmi nem oldott meg.

Maradjunk még Matovičnál. Az OLaNO vezetője joggal kritizálta Kaliňákot, mert az ő pártja, azaz a Smer kormányzott, amikor 2018-ban megváltoztatták az idegenrendészeti törvényt, ami alapján olyan igazolványokat kell kiállítani a menekülteknek, ami állítólag idevonza őket.

Ez ennél bonyolultabb kérdés, a probléma máshol van. A rendőrségtől olyan információim vannak, hogy sokan, akik Magyarországról érkeznek ide, Szlovákiába, a határon leveszik a drága, márkás ruháikat, és úgy tesznek, mintha Szíriából érkeztek volna. Mert Szlovákiában olyan szabályozás van, hogy el kell engedni azt a migránst, amelyik olyan országból jött, amelyikkel nincs államközi egyezmény a kitoloncolásukról. De Matovičnak miben lenne igaza? Azt is mondta, hogy el fogja venni Počiatek cannes-i villáját, ám ezt sem tette meg.

Ez egy régebbi történet.

Matovič a mesemondás világbajnoka...

Önt tehát nem zavarják ezek az igazolványok?

...és Boris Kollár meg azt ígérte, hogy lakásokat fognak építeni, aztán magának felújított egy kastélyt Nemesgombán. Ha mennek majd hazafelé, álljanak ott meg, és kérdezzék meg tőle, a könyvelésében szerepel-e az az összeg, amiből a kastélyát építi. Persze engem is zavar ez a migránsoknak szóló dokumentum, de mi ellenzéki párt vagyunk, majd október 1-jétől rendezhetjük a kérdést.

Ha most a parlamentben ülne, megszavazná, hogy módosuljon ez a törvény?

Meg kell mondani az igazat. Hazugság, amit Ódor állított, mert nincs is ideje a parlamentnek változtatni ezen, különféle vitákra kerülne sor. Várjuk meg most már az új törvényhozást, ahol már nem ül ott Jozef Pročko, meg mások, és hiszem, hogy október 1-jén megoldjuk a kérdést.

A probléma teljesen más, mégpedig az, hogy amikor Szíriában háború dúlt, több millió migráns telepedett le Törökországban, ma pedig Erdogan visszaél a helyzettel, és beengedi Európába azokat a migránsokat, akik magukról azt állítják, hogy Szíriából érkeztek. Erdogannak nem fizettek eleget a menekültek ellátásáért és ugyanaz a problémájuk, mint Magyarországnak, amelyik szintén kétségbeesetten kér pénzt, hogy Brüsszel segítsen nekik a migránsokkal. Ettől még nagyszámú migránst beengedni Európába teljes őrültség, én ezt az Európai Unió ördögi tervének tekintem, és a NATO-val kapcsolatban pedig Erdogan taktikai játékok játszik, megakadályozva Svédország NATO-ba való belépését.

Hogyan oldaná meg az SNS ezt a kérdést?

A legfontosabb annak felismerése, hogy a külső határok védelme kudarcot vallott, és ha Brüsszel túl akarja élni ezt a válságot, akkor ezekkel a lényeges dolgokkal kell foglalkoznia. Ezt az SNS nem tudja egyedül megoldani helyette. Az SNS majd egy olyan kormányban foglalhat helyet, amelyik...

A kabineten belül mit javasolna ezzel kapcsolatban?

Nos, először is azt javaslom, hogy álljon vissza a V4 működőképessége, mert ha Szlovákia, Csehország, Magyarország és Lengyelország nem tartana össze, akkor már ide hordanák a migránsokat. Az SNS azt szeretné, ha a kormány a keleti államokkal együttműködve szorgalmazná az EU külső határainak védelmét, mert ez a legnagyobb probléma.

A magyar-szerb határra gondol?

Igen, természetesen. De ez történik Görögországban, vagy éppen Spanyolországban is. A külső határok védelme Brüsszel számára prioritás kell, hogy legyen. Nem olyan idióta dolgokkal kellene foglalkozni, mint a belsőégésű motorok beszüntetése. Ezek ott Brüsszelben biztosan megőrültek. Olyan dolgokkal foglalkoznak, amik gazdaságilag fájnak nekünk, de amit meg védeni kellene, az nincs megoldva.Van egy érsekújvári barátom, aki reggel arra ébredt, hogy menekültek vannak a kertjében. Valahol tehát valószínűleg hiba van, és ezt az SNS nem tudja megoldani, ezt Brüsszelnek kell megoldania.

Orbánnak mekkora része lehet mindebben? Szlovákiában is felröppent a pletyka, hogy azért jön át hozzánk annyi menekült, mert Magyarországon 1500 embercsempészt engedtek szabadon.

Hiszen most mondom, hogy Magyarországnak nem térítik meg a migránsok ellátását. Mi mást tehetne? Elvégre ez az Európai Unió problémája, nem? Ha Orbán elengedi őket, jönnek Szlovákiába, jönnek Németországba, és persze ha elkapják a csempészeket, akkor az Európai Unió legalább segítsen kifizetni a repülőgépet, amibe berakják és amivel elszállítják ezeket az embereket oda, ahonnan jöttek. Magyarországnak Brüsszellel együttműködve repülőgépre kellett volna ültetni őket.

Talán Sólymos László, a Híd elnöke nyilatkozta, hogy ha Orbán Viktorék a szeptemberi parlamenti választások előtt úgy döntöttek volna, hogy Robert Ficót és a Szövetség pártokat segítik, nem viselkednének másként.

Óvatos vagyok a szlovák-magyar kapcsolatokat illetően. Kikészítettem önöknek egy kiadványt, amely a politikai fejlődésünkről szól. Tudja, a szlovákok és a magyarok kapcsolatait különböző időszakok és fejlemények jellemzik.

Volt idő, például 1526-ban, amikor vállvetve küzdöttünk az Oszmán Birodalommal szemben, amikor megtámadtak és aztán legyőztek minket. Meg olyan korszakok is, amikor az osztrák-magyar kiegyezés után a magyarok sem voltak urai a helyzetnek, mert különféle elmagyarosítási kísérletekbe kezdtek.

Azonban most 2023-at írunk, stabilizálódtak a határaink, meg a kapcsolataink, és igyekszem mindenkinek elmagyarázni, hogy ahogy a magyarok és a szlovákok együtt harcoltak az Oszmán Birodalommal szemben, most úgy Brüsszellel van gondjuk. Ezért aztán nagyon vigyázok arra, mit mondok.

Úgy gondolom, hogy Orbán Viktor rengeteg reformot hajtott végre a szociális kérdések, a sport, a magyarság kultúrájának és identitásának támogatása terén. Az SNS elnökeként mindig azt fogom mondani, hogy van különbség a Magyar Királyság, tehát Uhorsko és a jelenlegi Magyarország között. Mert a történelmi Magyarország mindig is nagyobb volt a jelenlegi szomszédunknál, éltek ott más nemzetiségek is. Mi meg igyekszünk minden etnikai kisebbséget tisztességesen bánni Szlovákiában.

Másrészt el kell mondani, hogy vannak olyan törekvések, amelyek a szlovák - magyar kapcsolatok megrongálására törekednek. Amikor egyeseknek Orbán jól jön, Szlovákia hozzá fordul, hogy megvédje az egünket, a légterünket, mert a politikusaink képtelenek voltak beszerezni azokat a repülőgépeket, amiknek már itt kellene lenniük.

Máskor meg bírálják Orbánt, mintha ő lenne a legkorruptabb. Orbán Viktorral meg találkoztam már, mindig is jók voltak a kapcsolataink, és szerintem Sólymos Laci meg Dzurinda mellett keresi a saját politikai témáját, és mellétrafált.

Önnek bejön Orbán politikusi stílusa? Egy szlováknak nem biztos, hogy tetszik az, hogy a magyar miniszterelnök Szlovákiával kapcsolatban elszakított területről tett említést, vagy hogy a nyakában múltkor Nagy-Magyarországot ábrázoló sál lógott.

Ugyan már! Sálat akartam én is adni neki, szlovák jelképekkel, de aztán Heger megelőzött. Ami meg Orbán előadását illeti, nem láttam a beszédének a hiteles fordítását.

Talán nem akarta látni.

Hozza ide nekem. Ám ha igaz, amit a sajtó állít, akkor Orbán Viktornak nem kellene így kifejeznie magát, mert ez számunkra egy politikai Rubicon. Számunkra a határok megváltoztathatatlanok, nem száz évvel ezelőtti korban élünk, tiszteljük azt, hogy jó a kapcsolatunk, sok a vegyes szlovák-magyar család. Nem hiányzik semmi más, csak hogy valaki kiprovokáljon egy konfliktust, mint Ukrajnában az oroszok és az ukránok között, hogy újra feltépjük a régi sebeket. Tehát Orbán Viktornak is meg kellene fontolnia az ilyen kijelentéseket, és én beszéltem is az új magyar nagykövettel, aki aztán megnyugtatott.

Emiatt találkoztak?

Szoktam ilyen találkozókra járni és az új magyar nagykövetnek egyértelműen kifejtettem álláspontomat, aki arról biztosított, hogy Magyarország álláspontja a területi integritás tekintetében Szlovákiával kapcsolatban egyértelmű.

Ami a közelgő választásokat illeti, ön derűlátó? Meglesz az 5-6 százalék a pártnak?

Ez nem az optimizmusról szól, keményen megdolgoztunk érte, és hiszem, hogy 5 százalék felett lesz a párt, és az emberek bizalmat szavaznak nekünk. Sulíkot, Matovičot, Kollárt meg a pokolba küldjük, ahová valók.

Az nem lehet, hogy egy ilyen szélhámos maffiózó, mint Kollár a parlament elnöke legyen, aztán itt van Sulík, aki szívesen beszél a korrupcióról, de van egy egész farmja Ausztráliában,

és 15%-ról 20%-ra emelte a vállalkozók adóját, bár az SNS korábban meg csökkentette azt. Matovič meg, elszakadt a valóságtól, és nem szabad engedni, hogy a Progresszív Szlovákia kormányra kerüljön.

Erre még térjünk vissza később, de melyik pártot tartja a legveszélyesebb versenytársnak?

Az emberek azt hiszik, hogy a politikában az ellenfél a másik oldalon áll, de néha a legnagyobb problémát a koalíciós partnered jelenti.

Most éppen nincs koalíciós partnerük, hiszen a pártja nincs bent a parlamentben sem.

A Smerrel és a Hlassszal ugyanazokat szólítjuk meg, tehát tőlük tudnánk szerezni szavazókat.

És a Republika?

Republikát nem veszem a számra, mert egyszerűen politikailag annyira elszigetelt.

Számomra fontos, hogy Peter Pellegrini ne lépjen kormányra a PS-szel vagy ne adj isten a KDH-val meg hát másokkal. Szeretném, ha az SNS-t ésszerű alternatívaként, egy középutas pártként fognák fel az emberek. Szóval, ha megbocsátja, jelenleg nem figyelek senkire, és arra törekszem, hogy minél nagyobb legyen az SNS támogatottsága.

Olyan matovičosan oľanos a jelöltlistájuk, mindenféle hátterű személy szerepel rajta. Például a Kotlebát otthagyó Taraba, vagy Radačovský, ...

És működik?

Ez a kérdés, működik-e?

Ezt én kérdezem öntől..

A közvélemény-kutatások eredményeire gondol?

Olyan szempontból működik, hogy

ne vesszen el egyetlen nemzetpárti szavazat sem. Ficóval és ezekkel az emberekkel akartam összefogni, hogy legyen egy szlovák Fideszünk, hogy legyőzzük ezeket a liberális naiv széplelkeket, a slniečkarokat, akik csak a békéről és a nyugalomról papolnak, ám alapvetően konfliktusosak.

Hogy mondhatja ennek a Šimečkának az újságíró apja, aki a pozsonyi kávéházi okoskodók hangadója, hogy a választásokat az úgynevezett posztparasztok döntik el, és...

Egy most megjelent könyvből idézett, amit nem ő írt...

De azonosult vele, hogy például a csehek azért tartanak előbbre, mert nem hisznek Istenben. Honnan veszik azt, hogy ők a legokosabbak? Az olyam emberek, mint Marián Leško, a vén kommunista, aki annak idején dicshimnuszokat zengett a Szovjetunióról, most meg ő a legnagyobb demokrata.

Fico meg egy fiatal kommunista.

Ja, de Fico legalább nem pampog, mint Leško, hogy Oroszország a rossz...

Oroszországra is visszakanyarodhatnánk. De akkor a Republikás témát zárjuk le. Ez a párt vörös vonalat jelent az SNS számára?

A Republika elszigetelte magát. Először Uhrík otthagyta Kotlebát, mert azt állította, hogy a pártelnök körül elfogyott a levegő, aztán elkezdte szidni a Smert, az SNS-t, a Hlast, aztán azt mondta, hogy a Smer kormány idején loptak, és ma már senki nem tárgyal Uhríkkal. Teljesen ledöbbentem, amikor megtudtam, hogy Uhrík korábban tagja volt az SDKÚ ifjúsági tagozatának. Ilyen egy köpönyegforgató, akinek most már nemzeti a pártja. Szóval ezen érdemes elgondolkodni. A Republika fűrészeli maga alatt a fát, hogy mindenkivel vitatkozik, mindenkit megtámad, ám ez majd visszaüt még.

Ha az SNS bejut a parlamentbe, el tud képzelni egy Fico és Smer nélküli koalíciót?

A mi térfelünkön ezt lehetetlen összerakni. Tetszik vagy sem, ha Fico megnyeri a választást, ismét bebizonyítja, hogy nagy a támogatottsága. Jobban szeretném, ha közeledve a nyugdíjkorhatárhoz érdeklődne az államfői poszt iránt, hogy az én generációm balközépen álló politikusai fellélegezhessenek. Fico egy torpedó, de nem állíthatja meg az időt, 60 éves, akárcsak Boris Kollár. Engem meglepett Dzurinda is, hogy 70 évesen visszatért a politikába. Egyszerűen tudni kell azt, hogy mikor kell visszavonulni. A kommunisták valamikor jól csinálták, valahányszor nyugdíjba akartak valakit küldeni, azt magasabb pozícióba rakták. És a legmagasabb az elnöki pozíció.

Tehát Ficónak szánja az államfői funkciót?

Nos, azt hiszem, megvan hozzá a tapasztalata, és egy teljesen más időszak vár ránk. Lassan én is 50 éves vagyok és nekem is tudnom kell, hogy 60 éves koromig mikor kell visszavonulnom a politikából. Senki nem maradhat a részese egészen a haláláig.

Ebben igaza van. Amúgy is Fico 2016 és 2020 között ellopta az önök szavazóit, legutóbb ezért kapott az SNS 3,16 százalékot. Nem fél attól, hogy a történelem megismétli önmagát, ha újra együttműködnének?

Hát, ha ő ügyesebb volt, megtehette. Lehet, hogy eljön az idő, hogy mi visszük el az ő szavazóit.

Tudom, hogy nagyjából hogyan hangzik a válasz, de hátha: az SNS-nek a PS vagy Smer fekszik jobban?

A Progresívne Slovensko egy őrült projekt.

Mivel van a legnagyobb baj?

Itt senki sem tudja, mi ez az egész. Ez egy oligarchikus párt, amelyet az emberek pénzéből hoztak létre.

Oligarchikusabb, mint a Smer?

Totálisan oligarchikus. A Smert az állami költségvetésből finanszírozzák, a PS-t pedig újrahasznosított szponzorok pénzelik. Az ESET-es oligarchákkal kezdődött ez az egész, és ugyanazokkal a vállalkozókkal végződik is.

Čaputova kampánya is egy nagy hazugság volt, sok pénzt öntöttek bele, a Progresívne Slovensko is finanszírozta. Ez tulajdonképpen egy szekta, amit a DenníkN támogat és nem egy politikai pártról van szó.

Az sem tetszik, hogy valaki protekciósan lesz a párt elnöke, mert ez a Šimečka egy protekciós gyerek, akinek...

De úgy tűnik, működik a dolog, mert azóta nagyobb a népszerűségük.

Igen ám, de az apjának köszönhetően lett ő az elnök. És ez nem tetszik. A programjuk sem. Itt vannak ezek az LMBTI-s dolgok, csak a konfliktust keresik, a kábítószerek legalizálásával kapcsolatban őrültségekről beszélnek, meg más, nem releváns kérdésekkel összefüggésben is.

Miattuk növekedne majd a Brüsszel iránti szolgálatkészségünk. Nem tetszik az államfő munkássága sem, aki a múltban a PS tagja volt. A Progresívne Slovensko már megmutatta, hogy őket csak a konfliktus érdekli. Ők pont olyanok, amilyenek a civil szervezeteknek és Soros köreinek az érdekeit szolgáló emberek, bár én inkább gyakran kerülöm a Soros név használatát.

Úgy néz ki, ez nem mindig sikerül...

Soros ugyanazon a napon született, mint én, azaz augusztus 12-én.

A kérdés az, hogy mit jelentenek ezek a születési dátumok? De én azt mondom, a PS minden bizonnyal arra terelné az országot, hogy Szlovákiából Brüsszel és Amerika kiszolgálója válna, és mi ezt nem akarjuk.

Azt gondolja, hogy mondjuk a melegek jogainak bővítése nagyobb probléma, mint a korrupció vagy a maffiaállam kiépítése, amely vádak Fico kormányzásához kötődnek?

Jó, akkor kezdjük a korrupcióval. Sulíknak van vagy nincs egy farmja Ausztráliában?

Rendben, de ő vállalkozóként került be a politikába.

Nem Vlčan miniszter korrupciós ügye miatt bukott meg Heger kormánya, amikor támogatást kapott? A Boris Kollárékkal összefüggésbe hozható munkaügyi hivatalokban nem loptak? Ön egy maffiaállamról beszél? Mondjon egy politikust, aki annyira összefonódott a maffiával...

Jobban mint Fico?

Ön tudja, ki volt Žalud, és ki Sýkora? Tudja, milyen gyilkosok voltak ezek a kilencvenes években? És azt tudja, kinek dolgozott Boris Kollár? Vagy ott van a Sme rodina képviselője, Petra Krištúfková, nézze meg a partnereit, szélhámos maffiózókat, és még ön fog itt a maffiáról beszélni? Ez a maffia. És ha igaz, hogy Kollár barátnőit megfigyelte a titkosszolgálat, akkor két év múlva meglátja, milyen maffia volt itt. Meg aztán, ha minden igaz, ez a férfi annyira perverz, hogy fiatal nőknek írt, és szexre akarta őket rávenni...

Vannak más politikusok is, akik ilyen témakról irogattak ismeretlen nőknek...

Nekünk nincsenek kastélyaink, nincsenek farmjaink, házaink Thaiföldön. Kollárnak van 10 vagy hány nője, mondjuk 20 embernek ad havonta 2 ezer eurót, az egy évben majdnem félmillió, és azt akarja mondani nekem, hogy míg a gyerekek felnőnek,

Kollárnak van 8 vagy 9 milliója gyerektartásra?

Amikor Matovič óriásplakátjain az áll, hogy nem adja ki az embereket a maffiának, akkor inkább nézzen tükörbe, mert ő is nagyon jól tudja, ki az a Boris Kollár, aki arról is dönthetett, ki kerüljön a SIS élére.

Ez hiba volt, ahogy Žilinka kinevezése is...

Számora szégyen volt Kollárnak átadni a hivatalomat, én tudom, ki az a Kollár.

Árulja el nekünk!

Már tíz perce róla beszélek. Normális az, hogy a saját rádiójába, a Fun rádióba az ő miniszterei küldözgették a pénzt? Mit kaptam volna én, ha velem történik az, hogy a covidos kijárási tilalom idején egy nővel a szolgálati kocsimban szenvedtem volna közlekedési balesetet? Mikor mindenkinek otthon kellett ülnie? Ez van, ez a maffia, és ez szégyen. Ha tud, beszéljen Spišiak úrral, ő tudja, hogy Kollár milyen emberekkel dolgozott, tudna mesélni.

Nos, lehet, hogy a PS-es Spišiak most új funkciót kap, szóval lehet, hogy majd szorít neki?

Ön érti, amit mondok? Ért szlovákul? Nem tudom, hogyan mondjam, de túl messzire ment. Mondom, Spišiak Dunaszerdahelyen szolgált, amikor ott a Pápayék bandája uralkodott és a maffiózók lövöldöztek. Boris Kollár nagyon sokra vitte ahhoz képest, hogy milyen bagázzsal lógott, meg élt együtt, de majd visszahull ez rá.

Kollárt tehát megbeszéltük. Biztos tisztában van azzal, hogy milyen magyar pártok indulnak a választások. Ott van például a régi ismerős, a Most-Híd...

Én mindig azt mondtam, hogy a magyar Bugár Béla mindig jobb, mint az olyan beteg emberek, mint Sulík, Matovič és Kollár. És nekem nem volt más választásom 2016-ban. Hiszen nem vágytam arra, hogy Ficoval és Bugárral kormányozzak, nem vagyok ostoba. Ám ha Sulíkkal, Matovičcsal, Kollárral mentünk volna kormányozni, annak rossz vége lenne, mert ezek őrült bolondok.

Szóval van itt három magyar párt.

Sok a magyar párt, széttöredezettek.

Közülük melyik a legszimpatikusabb, akivel el tudná képzelni a közös munkát a jövőben?

Az az igazság, hogy a magyar politikusok közül most azt sem tudom, ki kivel van.

Akkor mondhat személyeket is.

Jó, emberi kapcsolataink voltak a hidasokkal, legyen szó akár Sólymosról, Érsekről vagy Bugár Béláról. Nekem nem okozna gondot...

Simon Zsolt?

Mindig el volt szállva volt, és soha nem értettem azt a személyt.

Gyimesi?

Gyimesit nem ismerem, egyszer voltam vele egy vitaműsorban, rendesen beszélt, de Gyimesi nem egy párt. Mindenkivel szóba kell állni, aki segíteni akar az itt élőknek, de van, aki nem lépi át az árnyékát és Simon mindent ellenez, ő maga egy párt.

Ami a szomszédságban zajló háborút illeti, ön is úgy látja ezt a konfliktust, ahogy az olyan szlovákiai szakértők is, mint Duleba, Bednár vagy a cseh...

Milyen szakértők ezek?

Ön szerint ki a szakértője ennek a konfliktusnak? Kinek a szavára ad?

Duleba nem szakértő,

Ismeri Oroszországot, beszél oroszul,...

És akkor mi van?

Вы говорите по русски? (Ön beszél oroszul?)

Да. (Igen.)

Вы ежедневно читаете русские статьи? (Naponta olvas orosz cikkeket?)

У меня нет проблем. (Nem probléma.)... Tudja, Duleba, aki talán ruszin, de mindegy is, szóval ő elfogult.

Melyik szakértő szavaira szokott hallgatni?

Nekem megvan a saját véleményem.

Mégis, milyen forrásokból tájékozódik?

Ukrajna problémája a posztszovjet berendezkedésből fakad. Rosszul húzták meg a határait, emiatt meg sok orosz nemzetiségű ember maradt Ukrajnában.

Ilyen alapon Szlovákiáról is elmondható, hogy a határai nem megfelelőek, hiszen itt is sok magyar él.

Nem lehet összehasonlítani azokat a határokat, amiket a világháború után rajzoltak meg, illetve azokat az államhatárokat, amelyek Szovjetunió felbomlása után keletkeztek.

Az egyik is meg a másik is államhatár...

A mi határainkért az elődeink vérükkel fizettek, szentek és sérthetetlenek. Az ukrán határokat tervezőasztalnál rajzolták meg.

Oroszország legalább öt nemzetközi szerződésben ismerte el Ukrajna függetlenségét és határainak sérthetetlenségét.

Az ukránok nem tudták kezelni a viszonyukat a nemzeti kisebbségekhez, bevezették azt a rendelkezést, hogy bizonyos funkciókhoz szükséges volt az ukrán nyelv ismerete, közben meg maguk is oroszul beszélnek.

Az ukrán nyelvet már a 2014-es orosz agresszió után kezdték erőltetni.

Mi ezt ketten nem fogjuk tudni megoldani pár percnyi beszélgetéssel. Ukrajna nem NATO-tagállam, nem is tagja az Európai Uniónak. Kikérem magamnak, hogy ukrán búzát hozzanak be Szlovákiába, ami nem felel meg az uniós normáknak. Ellenzem az ukrajnai fegyverszállításokat is. Magyarország pozíciója a helyes, én is azt mondom, hogy ami Nyugaton jó, azt szerezzük be onnan, és ami meg Keleten, azt meg onnan.

Ön békepárti?

Minden normális ember az.

Pontosan így van. Aki meg állandóan arról beszél, hogy békére van szükség, annak nem Putyint kellene felszólítania, hogy takarodjon vissza Oroszországba?

Járt már Cipruson?

Nem, bár most éppen Ukrajnáról beszélgetünk. Ciprus messze van, Ukrajna meg a szomszédunk.

Törökország bevonult oda 1974-ben.

Igen, abban az évben, amikor ön született...

Aztán az ENSZ kénytelen volt felosztani az országot, hogy az emberek ne gyilkolják egymást.

Ez majdnem 50 évvel ezelőtt történt...

És azóta sem rendeződött ez a kérés.

Oroszország meg a szomszéd országban lépett hasonlót.

De értse meg, hogy Cipruson a törököket sem tudták kiszorítani. Ha valaki megpróbálja az oroszokat kiűzni, az harmadik világháborúval végződik. Vannak megváltoztathatatlan tények. A nagyhatalmak gyakran azt teszik, amit akarnak, saját érdekeiket juttatják érvényre. Engem egy dolog érdekel, hogy ez a konfliktus minél hamarabb véget érjen. De ahhoz le kell ülnie tárgyalni az amerikai és az orosz elnöknek, mert ez az amerikaiak és az oroszok ügye. Zelenszkij nem számít, nem cselekvőképes. Trump is megmondta, ezt a problémát 48 órán belül rendezni lehetne. Azonban valakinek ez a konfliktus nagyon megfelel.

Talán annak, aki rárontott Ukrajnára.

Annak is, aki ezt kiprovokálta. Meg annak, aki oda fegyvereket szállít és milliárdokat keres rajta. És én ezt az egészet nem helyeslem, csak azt mondom, hogy ezt oldja meg Ukrajna, Amerika és az oroszok, és mi ne törődjünk vele, hogy aztán ne mérgelődjünk miatta.

Putyin legutóbb Vlagyivosztokban kijelentette, hogy hiba volt a szovjet sereggel rárontani Csehszlovákiára.

Na látja, jól beszél.

Talán ötven év múlva egy normálisabb orosz elnök kimondja azt is, hogy hiba volt megtámadni Ukrajnát.

Oroszország az Oroszország. 12 óra alatt sem lehet átrepülni az ország felett. Egy világnagyhatalom. Bízom abban, hogy ez a probléma lezárul. De

engem elsősorban Szlovákia érdekel. Szlovákia polgárai, az itt élő magyarok, ruszinok, romák, hogy ne legyenek drágák az energiahordozók, hogy ne legyünk kiszolgálói a Nyugatnak. A saját dolgainkkal kell törődnünk, hiszen még autópályát sem tudunk építeni.

Az embereknek, a nyugdíjasoknak nincs miből ételt venniük. És nyíltan megmondom, hogy ezek azok a dolgok, amiket a politikusoknak meg kell oldaniuk, a többivel meg foglalkozzanak a történészek. Ha az ENSZ úgy viszonyulna ehhez a konfliktushoz, ahogy Cipruson is, hogy egy demilitarizált zónát hozna létre, hogy legalább ne harcoljon a két fél, akkor ez lenne az első lépés. Azonban nem értem, az ENSZ miért hallgat.

Nem hallgat annyira, már több határozatot is elfogadott, amiben elítéli Moszkvát, amit csupán 6-7 ország nem szavazott meg.

Maga slniečkar?

Nem tudom, mire gondol.

Hát hogy mindent úgy lát, mintha Nyugaton minden rendben menne.

Ilyet nem mondtam. De hogy Oroszország egy terrorista állam, az elég egyértelmű

Az amerikaiak Afganisztánba rontottak be, akkor mondja ugyanazt Amerikára is, hogy terrorista.

Az afganisztáni bevonulás sem volt rendben, de legalább Washingtonnak nem volt olyan terve, hogy elszakítsanak bizonyos területeket az országtól. Viszont Oroszország már lecsippentett régiókat Grúziából, most Ukrajnára fáj a foga, aztán később talán Moldovára. Mert Oroszországnak nem elég a maga 17 millió négyzetkilométeres területe.

Oroszország küldött katonákat Mexikóba?

Tessék?

Ahogy az amerikaiak Afganisztánba mentek...

Előtte meg az oroszok voltak ott...

Az oroszok jártak-e az amerikai kontinensen?

Ha Alaszkát is ide vehetjük...

Vannak dolgok, amikről biztosan nem győzöm meg, de nézze objektíven. Én jó kapcsolatokat akarok Amerikával és Oroszországgal is. Az olcsó orosz gázra és a nukleáris fűtőelemekre szükségünk van, mert ellenkező esetben nem tudjuk kifizetni a rezsit, a gazdaságunkat meg tönkreteszi.

Sajnos, ezzel az oroszok zsarolhattak minket.

Ezt meg hogyan? Mi itt a zsarolás? Ha nem lettek volna fűtőelemeink, a villanyáram-termelésünk 60 százalékkal kisebb lenne. Mi rá vagyunk csatlakozva az energiaszállításukra.

Az is baj volt, hogy ennyire kiszolgáltatottak voltunk.

Tudja, mennyi szélerőműre meg napelemre lenne szükségünk ahhoz, hogy azzal kiváltsuk az atomerőművek blokkjait? Hiszen a németek is rá vannak kötve az orosz szállításokra, a német cégek 20 százalékának van piaci részesedése Oroszországban.

Ezért is kár, hogy az oroszok nem fértek el a világ legnagyobb területű államában, és még többet szeretnének.

Mert ott élnek oroszok is.

Orbánnak meg itt vannak a magyarjai Szlovákiában.

Nem hallgat az érvelésemre, hogy ne hasonlítgassa a világháború után kialakult magyar-szlovák határt az orosz-ukránnal. Ezt egyszerűen nem lehet.

Ha nem, akkor mást kérdezek. Három éve sok szlovákiai magyar voksolt szlovák pártra. Már nem törvényszerű, hogy...

Matovičra szavaztak.

Igen. és most úgy néz ki, hogy Ficóra is sokan szavaznának. Az SNS mivel tudná megszólítani a magyarokat?

Azzal is, amit már mondtam, hogy engem minden itt élő állampolgár érdekel, sok barátom van a déli régiókban

Magyarok is vannak köztük?

Természetesen, hiszen sok magyart ismerek, már a gyerekkoromtól kezdve

Tud valamit magyarul?

Köszönni tudok, talán pohárköszöntőt mondani.

Kedvenc kifejezése van-e?

A kutyánkat úgy hívtuk, Csöpi. Aztán talán minden szlovák szereti a halászlét is. Sok mindenben közös a történelmünk, és ezért kell gyakran beszélnünk a Magyar Királyság, azaz Uhorsko történelméről. Önöknek is megvan arról a maguk álláspontja, és nekünk is. Ez nem jelenti azt, hogy emiatt veszekednünk kellene.

Amikor beléptünk a kormányba, akkor vittem magammal az 1861-es Szlovák Nemzet Memorandumot. Ebben a dokumentumban áll egy mondat, hogy a testvérnépekkel - köztük a magyarokkal - össze kell fognunk Magyarországon, továbbá ellen kell állni a Nyugat terjeszkedésének és a keleti agresszivitásának. Ez egy 19. században született mondat, és változatlanul igaz.

A legkönnyebb visszaélni a szlovák-magyar kapcsolatokkal, és én ezt soha nem fogom megtenni. Én Somorja mellett lakom, tehát rendszeresen találkozom magyar nemzetiségű emberekkel. Odafigyelve nyilatkozzunk a szlovák-magyar kapcsolatokról, mert konfliktust nagyon könnyű kavarni. A magyarok és a szlovákok között is.

Szerencsére úgy néz ki, hogy ezt a korszakot már magunk mögött tudhatjuk. Ettől még emlékszünk arra, milyen időket éltünk, amikor az SNS vezetőjét Ján Slotának hívták.

Mi Slotát kidobtuk a pártból, mert rosszul gazdálkodott a rábízott pártvagyonnal, és a nemzeti pártot gazdaságilag kifosztotta. És bár mi az SNS vagyunk, Ján Slota korszaka az ő saját problémája.

(Sidó Árpád)

