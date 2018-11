Egy szó nélkül faképnél hagyta egyik parlamenti képviselőjük Kotlebáékat

Az ĽSNS-nek eddig 14 képviselője csücsült a parlamentben, most már eggyel kevesebb. Juraj Kolesár átült a függetlenek közé.

Kolesár 2016-ban az ĽSNS listájának negyedik helyezettje volt, korábban a párt kassai kerületi szervezetének elnöki tisztségét is betöltötte. Most viszont faképnél hagyta a pártot és frakciójukat, erről pedig még csak nem is szóban, hanem egy postai úton kézbesített levélben tájékoztatta eddigi kollégáit.

"Annyi bátorság és tisztesség sem szorult belé, hogy erről személyesen tájékoztasson bennünket. Gyávaként bujkált előlünk a parlament folyosóin, ráadásul átült a tanácsterem legtávolabbi pontjába" - reagált Kolesár távozására Martin Beluský, a párt frakcióvezető-helyettese egy sajtóközleményben.

Kolesár egyébként a parlament egyik legkevésbé ismert képviselői közé tartozik, pártja is bírálta őt, amiért lusta, ultimátumot is kapott, hogy ébredjen fel. A Denník N megpróbálta megszólaltatni a képviselőt, de ő nem vette fel a telefont.

Expártja sem tudja, hogyan viselkedik majd a parlamentben a függetlenné váló képviselőjük. Jelenleg ott ül, ahol a Boris Kollár-féle Sme rodinából távozó Peter Marček, Rastislav Holúbek és Martina Šimkovičová, akik gyakran támogatják a kormánykoalíció javaslatait kívülről.

A koalícióból idén már három képviselő kilépett: Igor Janckulík és Lucia Žitňanská a Híd frakciójából, Marek Maďarič két hete pedig a Smerből. Ezáltal a kormánynak már csak minimális többsége van a parlamentben, ami 76 képviselőt jelent. ha még valaki távozik, akkor már kívülről kellhet a segítség mindenképp egy-egy javaslat megszavazásához.

(Denník N)