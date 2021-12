Egy táska, nem táska – Válaszd te is a használtat!

Egy női gardróbban sok minden meglapulhat. A gimi óta őrizgetett farmer “hátha még egyszer jó lesz” alapon vagy a legkedvesebb agyon használt felsőnk. Amik viszont szinte biztosan mindenkinél megtalálhatók, azok a táskák. Az élet egyik nagy kérdése, hogy egy nőnek tulajdonképpen hány táskára is van szüksége?

Praktikus vagy szép, kicsi vagy nagy: milyen a jó használt táska?

Az alkalomtól is függ az, hogy milyen táskát érdemes választani. Vannak rendezvények, ahova nem illik magunkkal vinni táskánkba csomagolva a fél lakást, és vannak olyan helyzetek is, amikor egyszerűen nem praktikus egy kis térfogatú szütyővel nekiindulni.

Ízlés kérdése is a dolog, hiszen öltözködésünk és mindennapi tevékenységünk alapvetően meghatározza, hogy mely darabokkal köthetünk hosszú távú barátságot. Minden nő életében szükséges beszerezni néhány alapdarabot, melyekkel át lehet vészelni a hétköznapi kihívásokat és a fontosabb eseményeket is.

Azonban azt is érdemes megfontolni, hogy érdemes-e mindig az új táskákat választani? Ha mélyen magunkba nézünk, és tartunk egy kis önvizsgálatot - no meg áttekintjük a gardrób tartalmát -, biztosan fogunk találni pár olyan darabot, amit régóta nem vagy alig-alig használtunk. Ezeket ajándékozzuk vagy cseréljük el egy olyanra, amire valóban szükségünk van. Sokan a vásárlás utáni néhány napban már rájönnek, hogy számukra nem volt praktikus választás az adott darab, így a használt táska tulajdonképpen nem is annyira tekinthető használtnak az esetek többségében.

Mit jelképez a nők számára a táska?

Ez az a kiegészítő, amit már igen régóta, körülbelül az 1700-as években kezdtek el nagyobb számban hordani a nők. Ha végigtekintjük a táskák evolúcióját, könnyen beazonosíthatjuk a táskadivat alapján az adott korszakot. Ez a kiegészítő mindig egy olyan darabja volt az öltözködésnek, ami nem csak tulajdonosáról, de az egész társadalomról képet alkot számunkra.

A kezdetek kezdetén csak kisebb kézitáskákat viseltek, a táskadivat azonban mára jelentősen átalakult. Sokféle méret, szín és anyag között válogathatunk, de egy biztos: a nők számára az önkifejezést, a szabadságot és az egyenjogúságot jelképezte mindig is.

Válassz olyat, ami tükrözi a személyiségedet!

Ahogy az általunk viselt ruhadarabok, úgy a kiegészítők is sokat elmondanak rólunk. Egy erősebb szín vagy egy különleges forma egészen más hangulatúvá teheti napi szettünket, és hozzáadhat vagy éppen el is vehet annak mondanivalójából.

Törekedjünk arra, hogy megtaláljuk az igazán hozzánk illő darabokat, amelyeket jól tudunk párosítani meglévő ruhatárunkkal. Érdemes bizonyos időközönként felfrissíteni készleteinket, és ruhatárunk változását lekövetni a használt táskáinkkal is. Egy jó minőségű darab akár évekig kiszolgálhat minket, de ha mégis “kiszeretnénk” belőle, gondoljunk arra, hogy másnak még hasznos lehet. Mert a használt táska végső soron elég menő!

