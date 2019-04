Egy tinédzser minden idők legjobb amerikai középiskolás idejét futotta 100 méteren (VIDEÓ)

A houstoni jezsuita középiskolában tanuló, fehér bőrű atléta a hétvégén egy területi versenyen nyerte óriási fölénnyel a klasszikus sprintszámot. A futás alatt a megengedettnél lényegesen nagyobb, 6 méter/másodperces hátszél fújt, így az nem hitelesíthető hivatalos országos csúcsnak, ám mostantól ez minden idők legjobb eredménye.

New PR and 100m high school record all conditions, 9.98 #AMDG pic.twitter.com/bLAekQnx0z — Matthew Boling (@matthew_boling1) April 28, 2019

Eddig Trayvon Bromell 2013-ban elért - szintén hátszeles - 9.99 másodperces ideje volt a legjobb, míg a hivatalos országos csúcs 10.00 másodperc.

A Houston Chronicle beszámolója szerint Boling - aki a versenyen távolugrásban (7,67 méter), valamint a 4x100-as a 4x400 méteres váltóval is győzött - a mostani tanévben kezdett csak el versenyezni, de 100 és 200 méteren is vezeti az országos rangsort, és beválogatták a középiskolás A válogatott keretbe is.

(MTI)