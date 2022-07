„Egy törvényt támadtam meg az Alkotmánybíróságon, nem Igor Matovičot” – üzente Čaputová

Zuzana Čaputová (Fotó: TASR)

Pénteken nyitott napot tartottak az elnöki palotában, az államfőt pedig a vele készített interjú során számos témáról kifaggatták, ezek közt volt az aktuális belpolitikai helyzet is. Čaputová kihangsúlyozta, hogy a válságban nincs nyári szünet, így muszáj reagálni az aktuális történésekre, meghozni a szükséges intézkedéseket.

Kiemelte, hogy meg kell találni a leginkább rászoruló csoportjait a társadalomnak és rajtuk segíteni.

"Régóta hangsúlyozom, hogy az emberek egy csoportja a szegénységi küszöb alatt él, sőt, lényegében dolgozó szegényekről van szó. (...) A környező országok már meghoztak olyan intézkedéseket, melyekkel ezeket a csoportokat célozzák, nem pedig az egész társadalmat, mivel a közpénzek is végesek. Ezekre a kormánynak reagálni kell - az önkormányzatok, orvosok, tanárok, olyasvalakikről van szó, akik már jelentkeztek, hogy sztrájkba lépnek" - szögezte le, hozzátéve, örül annak, hogy némelyikük esetében a kormány már jelzett konkrét intézkedéseket.

Kérdésre válaszolva emlékeztetett arra is, hogy az emberek néha rosszul értelmezik, kinek mi a hatásköre, márpedig egy parlamentáris demokráciában a végrehajtó hatalmat a kormány jelenti, és abban nem tud lépni államfőként, hogy egy pénzcsomag eljusson az emberekhez. "Gyakran esik szóba az is, miért nem cserélem ki ezt vagy azt, miért nem váltom le a kormányt, ezek mind olyan dolgok, amiket egy elnök nem hajthat végre egyedül. Amit viszont megtehetek és meg is teszek, hogy folyamatosan figyelmeztetem a kormányt, hol fáj a legjobban, hol nehezedik a legnagyobb nyomás az emberekre" - fogalmazott.

Kiemelte, hogy a szakértői csoportjával konkrét javaslatokat is tesznek a kormány által választott út tiszteletben tartása mellett. Fontos feladatnak tartja viszont az alkotmányosság őrzését, amit a vétójogával, vagy az alkotmánybírósági normakontrollal is gyakorol.ű

Az Igor Matovič részéről érkező támadásokra reagálva azt mondta, a kezdetektől fogva tudta, hogy a politika nem az igazságosság területe, és kénytelen elfogadni a rá aggatott címkéket.

"Abszurdnak és manipulatívnak tartom viszont, hogy a családok ellen lennék. Ez nem igaz. Számos szubjektum jelezte a törvény alktományellenességét úgy az eljárásbeli, mint vagyonjogi vonatkozásban. Én erre reagáltam (a beadvánnyal - a szerk. megj.), én erre reagáltam, nem pedig a pénzügyminiszter támadásaira. Én a beadványommal egy törvényt támadtam meg az Alkotmánybíróságon, nem pedig Igor Matovičot. (...) Számos észrevételt látok ott 13 oldalon, és most az alkotmánybíróságé a feladat, hogy azokat megítélje" - hangsúlyozta.

(Noviny.sk)