Egy újabb külföldi üzletlánc lengette be, hogy szívesen terjeszkedne Szlovákiában

Hamarosan Szlovákiában is megkezdheti a terjeszkedést a német Woolworth - derítette ki a Hospodárske noviny.

A főleg ruhák és háztartási eszközök értékesítésével foglalkozó Woolworth nemrég kezdte el az európai terjeszkedését. Németországban már mintegy 600 üzlettel büszkélkedhet, ám a tervei ennél sokkal nagyobbak.

Pár nappal ezelőtt ugyanis megnyitották első üzlethelyiségeiket a lengyelországi Krakkóban és Poznańban. Az üzletlánc pedig ennek kapcsán bejelentette, 5000 bolttal szeretnének az európai piac egyik meghatározó szereplőivé vállni.

A HN fel is kereste az üzletláncot a lehetséges szlovákiai terjeszkedéssel kapcsolatban, amire Roland Rissel a Woolworth kommunikációs menedzsere egy közleményben azt írta, hogy érdekesnek találják a szlovákiai piacot, amely tele van lehetőségekkel, így az országra úgy tekintenek, mint egy olyan szereplőre, ahol érdemes megtervezni a terjeszkedést.

Rissel egyelőre nem erősítette meg, hogy tervben a Woolworth szlovákiai terjeszkedése, hiszen azt országról országra tervezik, mindenesetre azt elmondta, hogy Szlovákiára úgy tekintenek, mint egy vonzó és lehetséges piacra.

A portál egy marketingszakembert is felkeresett a témában. Robert Le Veneur azt nyilatkozta, hogy a Woolworth olcsó ruhákkal és higiéniai termékekkel csábítja be a vásárlókat, de óriási a kínálata a háztartási kiegészítők terén is. Az üzletlánc főleg a Pepco és az Action konkurenciája lehet a szakember szerint.

