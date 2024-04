Egy újabb legendát pipál ki ma este a dunaszerdahelyi NFG

Barabás Lőrincet nehéz beskatulyázni, mivel az elmúlt, közel húsz évben egész pofás ívet járt be zeneileg, a poposabb jazz funktól az electropopon keresztül a neoklaszikus zenéig. Közös nevezőjük legtöbb esetben a trombitája.

Barabás Lőrinc (Forrás: Facebook)

A dzsessztrombitás 2005 környékén kezdte pályafutását, évekig volt tagja az Irie Maffia zenekarnak, ez idő alatt egy albumukon (Fel a Kezekkel - 2008) közreműködött, de korábban tagja volt más underground bandáknak is, mint pl. a The Uptown Felaz vagy a Soulwhat, az Irie Maffiával egyidejűleg viszont már megalakította Barabás Lőrinc Eklektric nevű zenekarát, ami az első jelentősebb mérföldkő volt a karrierjében. Annak rendje s módja szerint be is járta vele Európát, pozsonyi koncertjét annak idején ITT is beharangoztuk.

A BLE tulajdonképpen 2010-ig létezett, ekkor viszont Barabás Lőrinc Londonban élt és alkotott, a Bedroom Barban Randomlive címmel inprovizatív klubesteket is tartott, ami tulajdonképpen egyfajta folytatása a budapesti Random Szerdáknak.

2011-ben még messzebb utazott, New York-ba, ahol egy elektronikus zenei kurzuson vett részt. Új, már elektronikus alapokra épülő albummal jelentkezett 2013-ban (Sastra) és 2015-ben (Elevator Dance Music) is. 2015-ben alapította meg Barabás Lőrinc Quartet nevű zenekarát, mellyel visszatért a jazz műfajához, de az elektronikus alapokat sem hagyta már maga mögött. 2019-ben jelent meg újabb szólóalbuma Algorhythms címmel, néhány hete pedig a 22. Ez utóbbi azért is jelentős az életművében, mert akadnak benne olyan szerzemények is, amelyekben a trombita meg sem szólal, miközben a hangsúly végig a zongorán van.

Az NFG klubba a Jazz Club DS szervezésében érkezik, a koncert este kilenckor kezdődik.

(SzT)