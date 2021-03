Egy újabb lehetséges forgatókönyv: A kormányfő és az SaS is távozhat, a Za ľudí viszont maradhat a kormányban

Újabb lehetséges forgatókönyv látott napvilágot, ami a kormányválság megoldását illeti.

Fotó: TASR - archív

Ennek alapján az SaS kiléphet a kormánykoalícióból és Igor Matovič (OĽaNO ) is lemondana a miniszterelnöki pozícióról, a Za ľudí viszont maradna a kormányban.

A Denník N úgy tudja, erről a forgatókönyvről tárgyalnak jelenleg a Za ľudí képviselői, akiknek egy része elfogadhatónak tartaná ezt a megoldást, akadnak viszont olyanok is, akiknek problémájuk van vele. Egyelőre nem döntöttek arról, hogy tagjai maradnának-e az SaS nélküli koalíciónak és elfogadnák-e az új miniszterelnököt, akit Matovič jelölne ki.

Veronika Remišová (Za ľudí) egyelőre nem válaszolt arra a kérdésre, hogy elképzelhetőnek tartja-e ezt a forgatókönyvet, Igor Matovič pedig már két hete nem nyilatkozik a kormányválság kapcsán.

A Markíza úgy tudja, erről a lehetséges megoldásról tárgyalnak az OĽaNO-n belül is. Arról, hogy a Za ľudí végül milyen úton akarja folytatni, a párt 22 fős elnöksége dönt. Egyesek szerint ez nem lenne igazságos lépés az SaS-szel szemben, mások pedig azért nem hajlanak efelé, mert ezáltal jelentősen meggyengülne a kormány többsége a parlamentben. Korábban Mária Kolíková (Za ľudí) igazságügyi miniszter is úgy nyilatkozott, hogy nem tudja elképzelni a koalíciót az SaS nélkül.

Az OĽaNO-nak és a Sme rodinának jelenleg 70 képviselője van a parlamentben. A Za ľudínak már csak tíz, mert a kormányválság kirobbanása óta Miroslav Kollár és Tomáš Valášek is távozott. Ez elsőre 80 fős magabiztos többségnek tűnik, a szám azonban nem reális, mert sokkal valószínűbb, hogy a kormányátalakítás közben a Za ľudí további képviselői távoznak majd, ezáltal pedig a koalíciós képviselők száma épp a többség határán, 76 körül mozoghat – hívta fel a figyelmet a Denník N.

A gyakorlatban ez a megoldás úgy nézhet ki, hogy amennyiben Igor Matovič szerdáig nem jelenti be, hogy lemond a miniszterelnöki pozícióról, az SaS országos tanácsa még aznap úgy dönthet, hogy kilépnek a koalícióból, a párt három minisztere pedig lemond. Ezt követően a kormányfő is bejelentheti a lemondását, helyére pedig az OĽaNO-ból jelölhetnek ki valakit. A kormányban rajtuk kívül a Sme rodina és a Za ľudí maradna, az SaS távozása után felszabaduló három minisztériumból – gazdaságügyi, oktatásügyi és külügyi – pedig egyet a Za ľudí, egyet az OĽaNO, egyet pedig a Sme rodina kaphatna.

Egyelőre azonban még ez a forgatókönyv sem biztos, több már lehetséges megoldás is számításba jön. Az egyik ilyen, hogy Igor Matovič jövő hét szerdáig lemond, az SaS és a Za ľudí pedig marad a koalícióban. Ebben az esetben Richard Sulík is távozna. A másik lehetséges megoldás, hogy Matovič nem mond le, a koalícióból pedig az SaS-en kívül a Za ľudí is távozik. Ebben az esetben az OĽaNO és a Sme rodina próbálná életben tartani a koalíciót kisebbségi kormánnyal, és az előrehozott választás sem lenne kizárt.

A Matovič-kormány válságban van, mely a Szputnyik V vakcina vásárlása után robbant ki. A koalíción belül már régóta eszkalálódott a feszültség, főleg Matovič és Richard Sulík miniszterelnök-helyettes és a SaS elnökének vitái miatt. Abban mindegyik párt egyetértett, hogy nem akarnak előrehozott választásokat. Az SaS és a Za ľudí a kormány átalakítását, valamint Marek Krajčí (OĽaNO) egészségügy-miniszter és a kormányfő távozását szorgalmazta. Krajčí pénteken benyújtotta a lemondását.

Az SaS és a Za ľudí hétfőn ismételten távozásra szólította fel a kormányfőt. Ha nem tesz eleget a felszólításnak, az SaS kész kilépni a koalícióból. Ezt a másik koalíciós partner, a Za ľudí sem zárta ki. Mária Kolíková (Za ľudí) igazságügy-miniszter egyértelműen jelezte, hogy amennyiben Matovič marad a kormány élén, ő távozik, mert ebben az esetben nem tudja keresztülvinni a reformjait. A Sme rodina mozgalom „koalíciós cirkuszt” emleget. Milan Krajniak (Sme rodina) munkaügyi miniszter hétfőn bejelentette a lemondását, aki ettől a gesztustól a kormányválság mielőbbi lezárását reméli.



(DenníkN/para)