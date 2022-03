Egy újabb szlovákiai bank jelezte, hogy emeli a jelzáloghitelek kamatait

A VÚB, a ČSOB és a Szlovák Takarékpénztár (Slovenská sporiteľňa) után az UniCredit Bank is bejelentette, hogy március 1-től emelik a jelzáloghitelek kamatait.

A Tvnoviny.sk úgy tudja, a három évre meghatározott kamatrögzítés (fixácia) esetében a jelzáloghitel (hypotéka) kamata 0,79 százalékra emelkedik, de csak abban az esetben, ha az ügyfél a banktól vesz igénybe ingatlanbiztosítást. Amennyiben ezt a szolgáltatást nem szeretné, a kamat 1,09 százalékos lesz.

Négy évre szóló kamatrögzítés esetén biztosítással 0,89 százalékos, biztosítás nélkül pedig 1,19 százalékos kamatot kínálnak.

Az UniCredit szóvivője, Zuzana Ďuďáková a televízió érdeklődésére megerősítette a kamatemelést, ugyanakkor hozzátette, a kamatok ennek ellenére továbbra is alacsonyak. „A napjainkban a legkeresettebb, 10 éves kamatrögzítés esetén a kamat továbbra is 0,99 százalékon marad, ami történelmileg a legalacsonyabb kamat a hosszú távú rögzítés esetén” – tette hozzá.

A televízió úgy tudja, a Prima Bank is emeli a kamatokat: hétéves kamatrögzítés esetén 0,8-ról 0,9 százalékra.

A VÚB bank néhány napja jelentette be, hogy március 7-től 0,2 százalékkal emeli a jelzáloghiteleinek kamatait. Így a pénzintézet legalacsonyabb kamata is egy százalék fölé emelkedik. A VÚB igazgatótanácsának tagja szerint idén még többször várható, hogy tovább emelkednek a kamatok, ami jövőre akár meghaladhatja a 2 százalékot is.

A ČSOB 10 éves kamatrögzítés esetén a jelenlegi 0,99 százalékról 1,15 százalékra tervezi emelni a kamatot.

A Szlovák Takarékpénztár február 23-tól 0,3 százalékkal emelte a jelzáloghitelek kamatait 10 éves meghatározott kamatrögzítés esetén. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy amennyiben az ügyfél 10 évre szeretné rögzíteni a jelzáloghitel kamatát, abban az esetben már legalább 1,49 százalékos kamatot kell fizetnie. Minden más esetben a kamat egyelőre változatlan marad.



