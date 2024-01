Egy Viper helikopter ereje felér 20 tankéval, Kaliňák viszont még így is vonakodik a megvásárlásuktól

Az Egyesült Államok jelentős kedvezményekkel kínál Szlovákiának Viper típusú helikoptereket, amik iránt más országok is érdeklődnek. A védelmi minisztérium viszont inkább a légelhárító rendszerekkel kapcsolatos kedvezmény felé hajlana – írja az Aktuality.

Fotó: TASR

Robert Kaliňák (Smer) védelmi minisztertől hétvégén, az O 5 minút 12 című műsorban kérdezték meg, hogy Szlovákia él-e az Egyesült Államok kínálatával az AH-1Z Viper típusú helikopterek kedvezményes megvásárlását illetően. Kaliňák azt mondta: „a helikopterek már csak hab lenne a tortán, csakhogy nekünk nincs még tortánk se”.

Azzal érvelt, hogy támadó karakterisztikájú gépekről van szó, amik nem passzolnak a Szlovák Fegyveres Erők koncepciójába. Vladimír Bednár elemző viszont nem ért egyet azokkal az érvelésekkel, miszerint a helikoptereket csak támadóműveletekben lehet bevetni. Elmondása szerint a tankcsapatok egy részét is helyettesíteni tudná, ugyanis a helikoptereket sokkal hatékonyabbnak tartja védekezésben és támadóharcban.

Kaliňák épp a tankokra akar összpontosítani az új haditechnika beszerzését illetően. A szakértő meg van róla győződve, hogy a 12 darab Viper típusú helikopter 340 millió dollárért történő megvásárlásával (az USA megközelítőleg 700 milliós kedvezményt ad rá) végső soron állami forrásokat takaríthatnánk meg.

Bednár a katonai konfliktusok elemzésére alapozza véleményét, amelyek alapján egy harci helikopter a manőverezhetőségének, gyorsaságának és felszereltségének köszönhetően akár 20 tankot is helyettesíthet. Bednár rámutat, hogy a 12 helikopter (340 millió dollárért) harci ereje 240 darab Leopard 2A7 típusú tankénak felel meg, miközben utóbbi 3,1-3,6 milliárd euróba kerülne.

Jaroslav Naď és Martin Sklenár volt védelmi miniszterek mellett Daniel Zmeko, a Szlovák Fegyveres Erők vezérkarának főnöke is támogatta a helikopterek megvásárlását, aki szerint a gépek pótolhatatlan jelentőségűek lennének Szlovákia védelmét nézve. Különösen az 500 darab Hellfire rakéták teszik csábítóvá az amerikaiak ajánlatát.

Kaliňák viszont inkább egy kb. 700 millió dolláros kedvezményt szeretne kicsikarni az amerikaiaktól a Patriot légvédelmi rendszer vásárlására. Bednár nem tartja valószínűnek, hogy a jelenlegi kormánynak ezt sikerülne elérnie.

Jaroslav Naď korábbi védelmi miniszter felhívja rá a figyelmet, hogy az amerikaiak kedvezményes ajánlata már elkészült helikopterekre vonatkozik, és ha Szlovákia nem él a lehetőséggel, akkor más NATO-országok csaphatnak le rájuk. Hozzátette: hosszú és nehéz tárgyalásokat követően sikerült elérniük, hogy Szlovákia legyen az első a sorban az ajánlatot illetően. Naď szerint egyebek mellett ezt azzal is sikerült elérniük, hogy Ukrajnának ajándékozták a MiG-29-es vadászgépeket.

Azért is lenne nehézkes kedvezményt kapni a Patriotra, mivel óriási a kereslet a légvédelmi rendszer iránt. Amellett, hogy Ukrajnának is szüksége van rá a dróntámadásokkal szemben, más országok is érdeklődnek irántuk, amelyek épp az ukrajnai háború miatt akarják megerősíteni védelmi felszerelésüket.



(Aktuality)