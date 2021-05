Egyelőre a beoltottak sem utazhatnak egyszerűbben Magyarországra, Szijjártó kétoldalú megállapodást szeretne

Rövid távon nem várható, hogy enyhülnek a beutazási követelmények Magyarországra a beoltottak számára sem. Szijjártó Péter magyar külügyminiszter szerint ők készek a kétoldalú megállapodásra, Szlovákiára várnak, de nálunk még nincs oltási igazolvány. 2023-ig újabb 6 határátkelő nyílik Magyarországra, ebből négy új híd, a doborgazi biciklis Duna-híd viszont egy évet késik.

Fotó: Cséfalvay Á. András

Kétoldalú megállapodást szeretne Szlovákiával is kötni Magyarország, jelentette ki a Pozsonyban tartózkodó Szijjártó Péter magyar külügyminiszter.

„Mi már tegnap is készen lettünk volna egy kétoldalú megállapodás életbe léptetésére és ma is készen állunk” – jelentette ki Szijjártó.

Négy feltételük van: kölcsönösen el kell ismerni egymás oltási igazolásait, aki már be van oltva az teszt és karanténkötelezettség nélkül utazhat, aki utazhat a másik ország területére, az igénybe veheti ugyanazokat a szolgáltatásokat, amelyeket az adott ország beoltott állampolgárai, és a beoltott szülőket kísérő 18 évnél fiatalabb gyerekeknek is szabad az átkelés, oltás nélkül is. Szijjártó szerint már elküldték javaslatukat a szlovák félnek. Magyarországnak egyelőre hét állammal sikerült kétoldalú megállapodást kötnie, ebből csak kettő uniós tagállam: Horvátország és Szlovénia. A további ötből három balkáni állam: Szerbia, Montenegró és Észak-Macedónia, a maradék kettő pedig Törökország és Bahrein.

Szijjártó erről a Magyar Közösség Pártjának székházában tartott sajtótájékoztatóján beszélt, ahol a C5-ös (V4 + Szlovénia) formáció plusz Ukrajna külügyminisztereinek pozsonyi találkozója után tárgyalt Forró Krisztián pártelnökkel. A sajtótájékoztatón csak három kérdést engedélyeztek a magyar külügy képviselői, így nem tudtuk megkérdezni, hogy az uniós COVID Passt Magyarország bevezeti-e a saját védettségi igazolványa mellett.

Magyarország a védettségi igazolványon nem tünteti fel az oltás típusát, csak az oltás beadásának dátumát, viszont az is megkaphatja, aki nincs beoltva, de átesett a betegségen.

Aki még nem kapott oltást, de átesett a betegségen, annak a védettségi igazolványon a lejárat határidejét tüntetik fel, ami a betegség diagnosztizálásától számított fél év.

Az egészségügyi minisztérium a szlovák Covid Pass felelőse

A szlovák külügyminisztérium szerint az oltási igazolvány Szlovákiában az egészségügyi minisztérium hatáskörébe tartozik, a kétoldalú megállapodást is nekik kellene megkötni a magyar féllel. Ivan Korčok külügyminiszter szerint előbb a szlovákiai igazolványt kell kiadni. „Ma ülésezik a járványügyi szakemberek konzíliuma, amely megvitatja annak a lehetőségét is, hogyan lehetne egy regionális megállapodást létrehozni” – mondta a miniszter a külügyminiszterek találkozója után csütörtökön. Szerinte egy következő lépésben létre kell hozni egy uniós szemafort, ami meghatározza, hogy az oltási szempontból melyik országok biztonságosak.

„Csak ezt követően lehet szó a kétoldalú megállapodásokról” – mondta Korcok.

De mi lesz a nem regisztrált vakcinával oltottakkal?

Úgy véli, hogy egy további kérdés, hogy hogyan áll majd Szlovákia az unióban nem regisztrált vakcinákhoz. Magyarország már régóta használja az orosz Szputnyik V és a kínai Sinovac vakcináját, ezek azonban még nem kapták meg az Európai Gyógyszerügynökség engedélyét, habár az engedélyezés folyamatban van.

A Szlovákiában is tervezik a Szputnyik V használatát, várhatóan júniusban kezdenek oltani vele. Az előkészületben lévő uniós Covid Pass esetében arra készülnek az országok, hogy automatikusan csak az unióban regisztrált vakcinákat ismerik majd el automatikusan a tagállamok, a többi vakcina elismerése az egyes tagállamok hatáskörében marad.

A doborgazi gyalogos és biciklis Duna-híd egy évet késik

Szijjártó beszélt arról is, hogy 2023-ig újabb hat ponton nyitnak határátkelőt, ebből három Ipoly-híd lesz. Idén a harmadik negyedévben átadják a Kassát Miskolccal összekötő autópálya utolsó szakaszát is, így Pozsonyból Kassáig végig autópályán lehet haladni.

„Az Ipolydamásd és Helemba közti híd alapkőletételére hamarosan sor kerül” – mondta Szijjártó.

Megvan a szlovák fél pénzügyi támogatása a Dunaradvány és Neszmély közti komp elindításához os. „Köszönhetően Igor Matovič pénzügyminiszter közbenjárásának és segítségének” – dicsérte meg Matovičot Szijjártó.

A Doborgaz és Dunakiliti közti gyalogos és biciklis híd a Duna régi ágán azonban nem készül el időre. Eredetileg már idén át kellett volna adni.

„Várhatóan jövő esztendő végére végzünk a Dunakiliti és Doborgaz közti gyalogos és kerékpáros híddal” – jelentette ki Szijjártó.

A hatodik átkelő Kelet-Szlovákiában lesz, idén nyáron nyílhat határátkelő Nagygéres és a magyarországi Nagyrozvágy között.

Szijjártó szerint folytatódni fog a szlovákiai magyar vállalkozók anyagi támogatása. Eddig 60 millió euró támogatást folyósított szlovákiai magyar vállalkozóknak a magyar állam, az újabb támogatásokról azonban nem árult el részleteket a magyar külügyminiszter.

- lpj -