Egyelőre nem bukkant fel a sertéspestis újabb esete

Eddig két, szlovák-magyar határ menti faluban, Őrösön (Strážne) és Nagykövesden (Veľký Kamenec) bukkant fel a betegség. „Folyamatban van az epizootológiai vizsgálat, figyeljük a házi sertéseket, minden bejelentett házi disznóvágást hatóságilag felügyelünk, mintákat veszünk. Új eseteket egyelőre nem diagnosztizáltunk” – közölte hétfőn Stanislav Kovalík, a Regionális Állatorvosi és Élelmiszer-biztonsági Felügyelet (RVPS) igazgatója.

A megelőző intézkedések részeként kilövik a vaddisznókat, illetve elpusztult állatok tetemei után kutatnak a határ menti területeken. Az RVPS igazgatója múlt héten kilátásba helyezte, hogy a terep felderítése során a hadsereg segítségét is igénybe vehetik.

Az afrikai sertéspestis július végén bukkant fel a két szomszédos községben. A betegség továbbterjedésének megelőzés végett mindkét faluban likvidálták a házi sertéseket. Hétfőn egy szakértőkből álló csapat látogatott a térségbe.

A fertőzés forrása egyelőre ismeretlen. A két község közötti távolság 5,5 km. Nagykövesden és Őrösön is tenyésztési tilalmat vezettek be. A védelmi körzetbe Kiskövesd (Malý Kamenec) is beletartozik. A megfigyelési körzetbe soroltak további 16 községét.



