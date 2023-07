Egyelőre nem küldik Rodoszra a szlovák kormánygépet, az első járat vasárnap este száll le Pozsonyban a szlovákiai turistákkal

A tervek szerint vasárnap 20:35-kor száll le a pozsonyi M. R. Štefánik repülőtéren az első repülőgép, amely nyaralókat szállít haza a tűz sújtotta Rodosz szigetéről – tájékoztatott Veronika Tóthová, a repülőtér szóvivője. A kormánygépet egyelőre nem vetik be.

A szóvivő szerint éjfél után újabb repülőgép indul Rodosz szigetéről, és a hajnali órákban Brünnben száll majd le. A szlovákiai kirándulókat autóbuszokkal szállítják majd Pozsonyba.

A járatokról a Satur és a Hydrotour utazási iroda is tájékoztatott, valamint értesítették azon klienseiket, akik a tervek szerint az elkövetkező napokban utaznának Rodosz szigetére.

„Jelenleg a tűz olyan helyen bonyolítja a helyzetet, ahol a sziget teljes szálláskapacitásának kevesebb mint öt százaléka van kiosztva, míg más körzetekben különösebb komplikációk nélkül zajlanak az üdülések”

– közölte a Hydrotour. A Satur hozzátette, hogy a sziget északi részét nem veszélyezteti a tűz, ezért ott igénybe lehet venni a hotelszolgáltatásokat.

A helyzetet figyelemmel kíséri a külügyminisztérium, valamint Szlovákia görögországi nagykövetsége is. A tárca közölte: nem tudnak róla, hogy a tűzesetben megsérült vagy elhunyt volna szlovákiai állampolgár. A nagykövetség három telefonszámot adott meg, amit szükség esetén hívhatnak a Görögországban tartózkodó szlovákiaiak: +30 210 368 1259, +30 210 368 1350 a +30 210 368 1730. Emellett bármikor hívható a nagykövetség +30 6932 40 80 28-as telefonszáma is.

A történtek miatt válságstábot hívott össze a Szlovákiai Utazási Irodák Szövetsége (SACKA).

Zuzana Eliášová, a belügyminisztérium szóvivője szerint a kialakult helyzet egyelőre nem követeli meg, hogy bevessék a kormánygépet. Ódor Lajos megbízott belügyminiszter kapcsolatban van a külügyminisztériummal. Közölte: intenzív kapcsolatban vannak az utazási irodákkal, és egyeztetnek a lépésekről.

„Amennyiben a helyzet megköveteli, készek vagyunk Rodoszra küldeni a kormánygépet” – tette hozzá Eliášová.

A görögországi Rodosz szigetén erdőtűzzel küzdenek, amely a sziget középső részéről átterjedt a nyaralóövezetekre. A görög mentőcsapatok szlovák állampolgárokat is evakuáltak a sziget tűz sújtotta területeiről.

A helyszínen szlovákiai tűzoltók is segítenek a lángok megfékezésében és az evakuálásban is. Az oltást a hőség mellett nehezítik a viharos széllökések is.

A helyi média szerint a sziget keleti részén fekvő Kiotari és Lardos üdülőhelyek strandjairól már mintegy ezer embert evakuáltak.



TASR/para