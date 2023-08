Egyelőre őszig igazolt Washingtonba a DAC legendája, Eric Davis

Az amerikai főváros D.C. United nevű csapatához igazolt a panamai válogatott Eric Davis, a DAC korábbi balhátvédje, akinek az előző szezon végén járt le a szerződése a dunaszerdahelyi sárga-kékeknél. Korábban már megírtuk, hogy itt Wayne Rooney lehet a vezetőedzője, és az amerikai bajnokságban megmérkőzhet Lionel Messivel is.

Forrás: Insagram - Eric Davis

Az észak-amerikai labdarúgó bajnokságban szereplő klub weboldala közölte, hogy egyelőre 2023 őszéig szerződtették, míg nem szerzi meg a szükséges vízumot hosszabb távra. Szerződése 2024-re és 2025-re vonatkozó opciót is tartalmaz.

A D.C. United ügyvezető igazgatója, Dave Kasper egy tapasztalt veteránként írta le Davist, aki intelligens viselkedést és magas szintű professzionalizmust tanúsít a pályán. "Rengeteg nemzetközi tapasztalattal rendelkezik a panamai válogatottban, és izgatottak vagyunk, hogy a csapatunkban tudhatjuk őt és megerősíthetjük vele a játékoskeretünket" - folytatta.

A 32 éves játékos 2015-ben érkezett Dunaszerdahelyre, kimagasló teljesítményének köszönhetően pedig háromszor is bekerült a szezon Legjobb tizenegyébe, de hazája válogatottjában is alapemberré vált. A szlovák élvonalban 163 bajnokin képviselhette a dunaszerdahelyi klub színeit, ezeken pedig 18 gól mellett 25 gólpasszt jegyzett. Sokáig kirobbanthatatlan volt a kezdőcsapatból, tavaly viszont kétszer is komolyabban megsérült, pedig szinte az egész őszi szezon alatt lábadozott. Tavaszra ugyan felépült, Adrian Guľa vezetőedző fejében viszont addigra összeállt a koncepció a kezdőcsapatot illetően, így a 2022/23-as bajnoki idényben mindössze négy mérkőzésen kapott lehetőséget. Június végén lejárt a szerződése, a DAC pedig nem hosszabbított vele, így azóta klub nélkül állt.

(DC United/paraméter)