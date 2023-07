Egyes tudósok szerint van egy 9. bolygó a Naprendszerünkben

A Naprendszer peremén elhelyezkedő távoli és feltáratlan helyek feltételezhetően egy kilencedik bolygót rejthetnek, bár létezésének valószínűsége kicsi – derül ki egy nemzetközi tudóscsoport új, még nem felülvizsgált tanulmányából.

-illusztráció- (Fotó: Wikimedia Commons)

A TASR az universemagazine.com weboldal információi alapján tájékoztatott erről.

A bolygót az ún. Oort-felhőben található, amely a Naprendszer egy feltételezett régiója, amely üstökösökből, aszteroidákból és más kisebb testekből áll.

Egy nemzetközi tudóscsoport nemrégiben modellt készített az égi mechanika működéséről a Naprendszer korai szakaszában. E modell szerint fennáll annak a lehetősége, hogy az Oort üstökösfelhőben egy vagy több bolygó méretű test is található.

A tudósok feltételezései szerint az Oort-felhő megközelítőleg 50 000-100 000 csillagászati ​​egységre (AU) található a Naptól (egy AU a Föld átlagos távolsága a Naptól, azaz körülbelül 150 millió kilométer). Létezését először Jan Oort holland csillagász feltételezte 1950-ben, de rendkívüli távolsága miatt létezését még nem erősítették meg teljesen, bár a hosszú periódusú üstökösök közvetett bizonyítéknak számítanak a létezésére.

A tanulmány készítői szerint csak körülbelül 7 százalék az esélye annak, hogy Napunk gravitációja egy másik rendszerből származó exobolygót be tud fogni még a Naprendszer nyolcadik és legtávolabbi bolygója, a Neptunusz pályáján túl is. Egy ilyen hipotetikus test az üstökösök Oort-felhőjében is elhelyezkedhet, és létezése nagy távolsága miatt egyáltalán nem befolyásolná a Neptunusz pályáját.

Még jóval kisebb, nagyjából fél százalék annak a valószínűsége, hogy magában a Naprendszerben kialakulhat egy ilyen bolygó, és végül az Oort-felhő-régióban köt ki.