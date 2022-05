Egyetlen szót üzent az amerikai elnök a koreai diktátornak

Washington fel van készülve Phenjan bármilyen lépésére, és nem aggódik az észak-koreai rezsim esetleges nukleáris kísérlete miatt - szögezte le Joe Biden amerikai elnök a dél-koreai Oszanban található amerikai légitámaszpontra tett látogatása során, ahova Jun Szuk Jol új dél-koreai államfő társaságában érkezett.

Fotó: TASR/AP

Biden hangsúlyozta, hogy Washington továbbra is nyitott a párbeszédre. Arra a kérdésre, mely szerint üzen-e valamit Kim Dzsong Un észak-koreai vezetőnek, Biden mindössze egyetlen szóval válaszolt: "Helló!"

A dél-koreai elnökkel korábban tartott közös sajtótájékoztatón Biden azt mondta, hogy csak abban az esetben hajlandó személyesen találkozni Kim Dzsong Unnal, ha az észak-koreai vezető őszinte és komoly lesz, ám azt nem fejtette ki, hogy ez miből válhat nyilvánvalóvá. Ekkor hozzátette azt is, hogy felajánlotta az Egyesült Államok segítségét Észak-Koreának a koronavírus-járvány leküzdéséhez, de továbbra sem kapott választ.

Észak-Korea az idén már több alkalommal tesztelt nagy hatótávolságú ballisztikus rakétákat. Washington és Szöul is attól tart, hogy a megrekedt nukleáris leszerelési tárgyalások közepette a kommunista állam ismét elkezdheti atomfegyverek tesztelését, amellyel 2017-ben felhagyott.

A nap folyamán Biden találkozott a Hyundai dél-koreai autógyártó vállalat ügyvezető igazgatójával, Eui Szun Csunggal is, és bejelentette, hogy a vállalat egyebek között 5,5 milliárd dollár értékben fektet be egy elektromos autókat gyártó georgiai gyárba. "Az elektromos autók nemcsak segítenek elérni éghajlat-politikai céljainkat, de munkahelyeket is teremtenek" - húzta alá az elnök.

Bejelentette azt is, hogy telefonon gratulált Ausztrália leendő miniszterelnökének, Anthony Albanese-nek. Az Albanese vezette Munkáspárt csaknem egy évtizeden át tartó ellenzéki politizálás után kapott lehetőséget a kormányalakításra a szombaton rendezett parlamenti választások után. A majomhimlőre kitérve Biden leszögezte: a megbetegedéseket nem szabad figyelmen kívül hagyni, és az amerikai egészségügyi tisztségviselők már vizsgálják a kezelési és oltási lehetőségeket. Biden pénteken érkezett Dél-Koreába, vasárnap pedig Japánban folytatja körútját.

MTI