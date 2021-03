Egyre kevesebben fekszenek a dunaszerdahelyi Covid-osztályon, de még mindig nagyon sokan halnak meg

A betegség nem válogat és a halálozási arány továbbra is mintegy 33%-os azok körében, akik bekerültek a dunaszerdahelyi kórház Covid-osztályára. Mindeközben 8 ezerhez közelít azok száma, akiknek már legalább az első oltást beadták a koronavírus ellen – természetesen a dunaszerdahelyi nagy kapacitású oltóközpontban beadott kb. 7 ezer oltás mellett, ahol ezen a hétvégén nem oltanak .

A februári 80 körüli állandósult páciensszám mostanra szerencsére lecsökkent a kórházban – tudtuk meg Bock Sylvia igazgatónőtől, aki közölte, hogy pénteken ez a szám már „csak” 38 volt, közülük 3-an igényeltek magas áramlású oxigénterápiát, 3 pácienst pedig invazív módon mesterségesen lélegeztettek.

Októberben nyitották meg a Covid-osztályt a dunaszerdahelyi kórházban, azóta 1014-en fordultak meg itt, 906-an igazoltan Covid-19 megbetegedésben szenvedtek, és 338-an haltak meg. Az összes itt megfordult beteget illetően továbbra is fennáll, hogy minden harmadik elhunyt .

Legutóbb február 20-án, a Covid-osztályon készített kisfilmünk megjelenése előtt, tehát öt hete írtunk erről, azóta 257 pácienst vettek fel az osztályra és 87-tel nőtt az elhunytak száma (33%).

Az azt megelőző hat hétben 445-ből kb. 157-en (ez 35% / januárig pedig 330-ból 100-an, ami szintén 33%), tehát érezhető, hogy csökken a nyomás a kórházon, de ez a halálozási arányon jelentősebb mértékben nem változtat. Megfordítva a dolgot, a halálozási arány akkor sem nőtt jelentősebben, amikor januárban elkezdett nőni a nyomás.

Rendkívül magas a halálozási ráta azok körében, akik invazív lélegeztetőgépre kerülnek. Mostanáig 55 ilyen betegük volt (beleértve a jelenlegi 3-at), és 36-an haltak meg. Kilenc személy felépült vagy átkerült egy másik osztályra a kórházon belül, hét személyt másik kórházba szállítottak át.

A kórházban zajló oltások továbbra is folyamatban vannak, mostanáig 11 925 oltást adtak be az elsőbbséget élvező csoportoknak. 7 907-en kapták meg az első oltásukat, ebből 1200-an az AstraZenecából, a többi a Pfizerből, 4 018-an (ez mind Pfizer) pedig a másodikat is.