Egyre kínosabb: Az oroszok oldalán egy muszlim terrorista szervezet is beszállhat a háborúba

Március 25-én az Al-Arabiya nemzetközi médiumhoz tartozó egyik kisebb hírtévé számolt be arról, hogy a hírhedt orosz Wagner-csoport állítólag tárgyal a Hezbollah síita fegyveres csoporttal, hogy harcosokat küldjenek Ukrajnába.

"Hezbollah" fighters are coming to #Belarus



According to "Novaya Gazeta," the first group of 200 militants of Lebanese "Hezbollah" will arrive in Belarus next week. On March 29 they will go to #Ukraine to fight for the #Russian Federation.https://t.co/KWdWdrDKhZ