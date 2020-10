Egyre nagyobb az érdeklődés a dunaszerdahelyi BHN18 Birkózó Klub iránt, mégsem látják őket szívesen Szlovák Birkózó Szövetség berkeiben

A dunaszerdahelyi BHN18 Birkózó Klub kezdetei 2018 áprilisára tehetők. Egykori birkózók gyermekeikkel és barátaikkal együtt rendszeresen összejöttek, hogy a birkózás továbbra is az életük része maradhasson, és nem mellesleg a sportágat megismertethessék a fiatalabb korosztállyal is. Azóta a környéken egyre népszerűbb birkózó klubbá nőttek ki, a minisztériumi regisztrációt követően pedig már kétszer kérvényezték a tagfelvételt Szlovák Birkózó Szövetségnél – egyelőre sikertelenül.

Fotók: Cséfalvay Á. András (További fotókért kattints a képre!)

Hangos gyerekzsivaj jelezte a dunaszerdahelyi Fit Clubban, hogy jó helyen járunk, amikor megérkeztünk a BHN18 Birkózó Klub edzésére. Hogy mit is jelent a rövidítés, hamar megtudtuk a klub elnökétől, az egykori Európa-bajnok és világbajnoki résztvevő Németh Leheltől. A Birkózás Határok Nélkül elnevezés a régi időkbe nyúlik vissza, amikor még versenyszinten foglalkoztak a birkózással. „A klub alapítása két dunaszerdahelyi és két bősi birkózó, Cseh Tamás és Cseh László, valamint Tóth Zoltán és jómagam nevéhez fűződik. Régi birkózók, jó barátok, a gyerekekkel együtt össze-összejöttünk, hogy birkózgassunk kicsit. Aztán mivel egyre többen lettünk, úgy gondoltuk, érdemes lenne klubot alapítani. A csoport 2018 áprilisában alakult, 2019 júniusában pedig a minisztériumi regisztráció is megtörtént. Ezt követően rögtön kérvényeztük is a Szlovák Birkózó Szövetségnél, hogy vegyenek fel bennünket, de nem jártunk sikerrel” – mesélt a kezdetekről a klubvezető.



Németh Lehel

A BHN18 Birkózó Klubnál eddig egyelőre háttérbe szorult az eredménycentrikusság, fontosabbnak tartották ugyanis a családias légkört és a baráti hangulatot, a közeljövőben azonban számukra is elengedhetetlen, hogy a tanítványaik versenyeken mérettessék meg magukat, hiszen ez lenne a leginkább motiváló számukra. A gyerekek szemmel láthatóan élvezik az edzéseket, és egyre több az érdeklődő is. „Korosztályok szerint általában 30 fős csoportokkal zajlanak az edzések, de állandóan csörög a telefonunk, sokan érdeklődnek és hozzák a gyerekeket, anélkül, hogy bárki toborozná őket” – jegyezte meg a többszörös csehszlovák és szlovák bajnok Cseh Tamás, a klub egyik alapító tagja.

Mint mondják, azáltal, hogy tavaly hivatalos sportklubként regisztrálták a BHN18 Birkózó Klubot az Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériumban, tanítványaik részt vehetnek nemzetközi versenyeken, ahhoz azonban, hogy a szlovák bajnokságokon és a válogatott szintű versenyeken is megmérettethessék magukat, szükségük lenne a tagságra a szövetségnél.

A Szlovák Birkózó Szövetség idei Közgyűlésére az eredeti tervek szerint tavasszal került volna sor, a járvány miatt azonban szeptemberre halasztották. A somorján megtartott Közgyűlésen a tagfelvétel mellett a küldöttek az elkövetkező ötéves ciklusra választottak elnököt, alelnököket, valamint vezetőségi tagokat. A szövetség elnökének Ján Karšňákot, két alelnökének pedig a dunaszerdahelyi Hakszer Rolandot és a somorjai Szeiler Zoltánt választották meg ismét. A Közgyűlésen – akárcsak a vezetőség összetételéről – a tagfelvételről is szavazással döntenek a küldöttek.

„A tavalyi szavazáson elutasították a felvételi kérelmünket, ezért idén is jelentkeztünk, de ezúttal sem jártunk sikerrel, mostantól pedig öt évig nem jelentkezhetünk újra. Ez nagy csalódás számunkra, hiszen az érdeklődők száma alapján meggyőződésünk, hogy a város nem kicsi ahhoz, hogy két hivatalos birkózó klubja is működhessen. A jelentkezésünket rendre indoklás nélkül utasítják el, mondván, hogy így szavaztak a küldöttek, holott minden feltételt tejesítünk, a klubból többen is rendelkeznek hivatalos edzői minősítéssel” – jegyezte meg Cseh Tamás.

Cseh Tamás

A szövetség szeptemberi Közgyűlésének jegyzőkönyve szerint a 75 küldött közül 14-en szavaztak a BHN 18 Birkózó Klub tagfelvétele mellett, egy küldött volt ellene, 48-an pedig tartózkodtak. A dunaszerdahelyi mellett további három klubot utasítottak el, köztük az egykori világbajnok és olimpiai bronzérmes Jozef Lohyňa pozsonyi klubját.

„Azt, hogy a Közgyűlésen a küldöttek többsége tartózkodott, az alibizmus csúcsának tartom. Szomorú, hogy a klubunk legfiatalabb növendékeitől veszik el annak a lehetőségét, hogy részt vehessenek hazai versenyeken” – tette hozzá Németh Lehel.



Cseh László

A klub sikertelen jelentkezésével kapcsolatban érdeklődtünk a Szlovák Birkózó Szövetség (SZZ) vezetőségénél. „A Szlovák Birkózó Szövetség alapszabálya szerint az SZZ legfőbb szerve a Közgyűlés. A Szlovák Birkózó Szövetség nem nyilatkozhat és nem is kommentálhatja a Közgyűlés döntését” – olvasható a szövetség Paraméterhez eljuttatott válaszában.

Érdeklődtünk a Szlovák Birkózó Szövetség alelnökénél, Hakszer Rolandnál is – aki egyben a Dunaszerdahelyi Birkózó Klub elnöke –, miként látja a kialakult helyzetet. „Mint a szövetség alelnöke ajánlom figyelmébe a szövetség Közgyűlésének jegyzőkönyvét, amelyben többek között megtalálható az Ön által említett polgári társulás tagságával kapcsolatos szavazás eredménye is. A 75 megjelent szavazásra jogosult küldöttek több mint kétharmada nem támogatta a tagságot (nem szavazott, nemmel szavazott vagy tartózkodott). Mint a Dunaszerdahelyi Birkózó Klub elnöke nem kívánom kommentálni a Szlovák Birkózó Szövetség Közgyűlésének döntését” – fogalmazott.

Megszólítottuk a Bősi Birkózó Klubot is, amely a Szlovák Birkózó Szövetség tagjaként támogatta a BHN18 Birkózó Klubot. „Meglepetésként ért bennünket, hogy egy dél-szlovákiai klubot, valamint Jozef Lohyňa klubjának jelentkezését sem hagyták jóvá. Nem értjük, hogy ennek mi lehet az oka” – nyilatkozta megkeresésünkre Meton Krisztián, a bősi klub elnöke.

Időközben a Szlovák Olimpikonok Szövetsége nyilatkozatot adott ki a Lohyňa Wrestling Academy elutasításával kapcsolatban, amelyben leszögezik, hogy bár a szövetség alapszabályzatát nem sértették meg, nagy hibának tartják, hogy az egykori olimpiai résztvevő birkózóedző nem járulhat hozzá a szövetség előmeneteléhez, és egyúttal a kialakult helyzet orvoslását kérik. Az említett nyilatkozattal kapcsolatban is kértük a szövetség állásfoglalását, de ezt sem kommentálták.

A BHN18 Birkózó Klub hálás azoknak a kluboknak, akik támogatják a működésüket. „Szeretnénk megköszönni a támogatást a Bősi Birkózó Klubnak, valamint a Gútai Birkózó Klubnak, rajtuk kívül pedig olyan egykori sikeres birkózók is mellettünk állnak, mint Jozef Lohyňa, Rodion Kertanti, a világbajnoki bronzérmes Bátky Attila, valamint a bősi születésű, egykori olimpiai résztvevő Fernyák István. Látva a tehetséges növendékeinket, akikkel egyszerűen öröm foglalkozni, nem adjuk fel, és továbbra is bízunk benne, hogy legfőképp az ő érdekükben sikerül leküzdenünk az előttünk álló akadályokat“ – zárta Németh Lehel.



