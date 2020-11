Egyre nehezebb követni, mit akar Matovič, de lehet, hétfőtől nyithatnak a mozik

Hétfőtől elképzelhető, hogy ismét megnyithatnak a színházak, a mozik és a templomok, azzal a feltétellel, hogy a helyiségek befogadóképességének legfeljebb 50 százalékát lehetne kihasználni. Ezt Igor Matovič (OĽANO) miniszterelnök nyilatkozta a közösségi oldalán, ahol bő terjedelemben Richard Sulík minisztert szapulta.

Facebook

A szlovák kormányfő "nyitási politikájának" javaslatát a járványügyi szakemberekkel tartott csütörtöki találkozóján mutatta be, amivel a jelenlévők egyetértettek. Jelenleg pedig éppen a járványügyi bizottság foglalkozik a kérdéssel.

Matovič szerint a javaslat magában foglalja azt is, hogy a sportklubok számára kinyithassanak az edzőtermek és az uszodák is, de legfeljebb hat fő számára. Azt is fontolóra veszik, hogy engedélyezzék-e az alacsonyabb szintű profi csapatok bajnokságát is - tette hozzá a miniszterelnök.

Pénteken 11-től ült össze a kormány járványügyi tanácsa, ahol ezek a javaslatok megkaphatják a szükséges támogatást.

Mint ismeretes, szerdán a kormány nem hagyta jóvá az éjszakai kijárási tilalmat, amiről Igor Matovič az Expres rádióban beszélt kedden. A kormányfő akkor - ismét - összezörrent a szintén kormánypárti SaS elnökével, Richard Sulíkkal, miután utóbbi a Facebookon üzenget annak kapcsán, hogy Matovič bevonná a tömeges tesztelésbe a vendéglátóhelyeket, fitneszközpontokat, mozikat és színházakat, azért cserébe, hogy kinyithassanak.

A kormányfő elismerte, hogy időközben elvetették ezt a közösségi teszteléses javaslatot: „Hogyan győzzem meg az embereket a tesztelésről, ha a kulcsfontosságú koalíciós partnerem erre azt mondja: ostobaság?“ – mondta Matovič a járványügyi bizottság ülésére érkezve. Hozzátette: az SaS-t továbbra is a koalícióban akarja látni, és nem gondolkozik Sulík leváltásán.

Matovič hozzátette: továbbra is érvényes az a nyilvános ígérete, amelyet Richard Sulík gazdasági miniszternek tett. Ha Sulík vasárnapig - azaz november 15-ig - előáll egy olyan megoldással, amely garantálja, hogy Szlovákiában a hétnapos átlagot tekintve nem fogjuk meghaladni a napi 500 pozitív RT-PCR teszteredményt produkáló fertőzöttet, átadja neki a szlovákiai koronaválság teljes menedzselését.

(para/tasr)