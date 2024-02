Egyre több autós próbálja ki a legújabb őrült trendet vezetés közben – közel 9 ezer eurós büntetést kockáztatnak

Az Apple legújabb eszköze alaposan megdolgoztatja a rendőröket, ugyanis az emberek gyakran vezetés közben is használják, amivel súlyos bírságot, vagy akár börtönbüntetést is kockáztatnak – írja a Topspeed.sk .

Egyre több videó jelenik meg az interneten az Apple Vision Pro virtuális eszközéről, ami lehengerlő dolgokat tud, és a jelek szerint óriási durranás lehet belőle – annak ellenére is, hogy 3500 dollárba kerül. A szemüveg jelenleg csak az Egyesült Államokban kapható, de az interneten fellelhető videók szerint egyre többen használják, nemcsak az utcán, hanem például vezetés közben is.

Noha elsőre úgy tűnhet, hogy az ember közvetlenül kilát a szemüvegből, az ellenkezője az igaz. A készülék külső részén digitálisan jelennek meg a szemek, miközben az ember 12 kamerán keresztül látja a külvilágot. A kamerák olyan meggyőzően kötik össze a képet, hogy úgy tűnik, mintha a számítógépből származó információk valóban ott lennének körülöttünk.

A Vision Pro tehát lehengerli az embereket a képességével, az Apple viszont felhívja rá a figyelmet, hogy senki se használja a készüléket vezetés közben. Természetesen vannak, akik nem értenek a szép szóból, leggyakrabban azok, akik a Tesla részlegesen automata járműveit vezetik. A volán mögött felhelyezik a szemüveget és mutatják, mi mindenre képesek a készülék segítségével. Amerikában már terjed a hír, miszerint egy Tesla-sofőr a rendőrök kezében végezte, de ez sem tántorítja el a többi autóst.

This man was arrested for using Apple Vision Pro while driving a Tesla. pic.twitter.com/vHt8VQmQc8