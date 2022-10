Egyre több az áramszünet Ukrajnában - Zelenszkij szerint az ország erőműveinek 30 százalékát tették tönkre az oroszok

Az ukrán elnök a közösségi médiában mondta el, hogy az orosz hadsereg már egy ideje nem a frontokra összpontosít, hanem a civil lakosság ellátására szolgáló közműveket lövik, ez pedig országszerte áramszünetekhez vezet. Zelenszkij szerint van település, ahol már a vízszolgáltatás is leállt.

Fotó: TASR/AP

Az ukrán elnök azt is elmondta, hogy az ország erőműveinek 30 százalékát pusztították el az oroszok, több helyen is áramszünetet okozva. Az ukránok próbálják helyrehozni a károkat, ám a folyamatos támadások megnehezítik a munkát, és a közelgő tél is az ukránok ellen van.

A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy csökkentsék az áramfogyasztásukat, amennyire csak lehet.



(444.hu)