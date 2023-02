Egyre több a gyanús léggömb, most egy újabb ország égboltján jelent meg az eszköz

A közép-amerikai Costa Rica felett is megjelent egy kínai léggömb - jelentette be a ország külügyminisztériuma.

A Dél-Amerika felett megjelent léggömb (TASR/AP)

A minisztérium egy közleményt is kiadott, melyben többek között a kínai nagykövetség válasza is szerepel. Ezek szerint Kína elnézést kért, amiért a léggömb az ország területén is megjelent, szerintük az eszköz csak véletlenül hatolt be Costa Rica légterébe, miután a rossz időjárás elterítette azt.

A kínai nagykövetség szerint az eszköz egyébként sem jelent veszélyt, hiszen tisztán tudományos céllal küldték fel. A kínaik szerint az időjárás megfigyelésére szolgál.

Az első kínai léggömböt az Egyesült Államokban észlelték, amit később ki is lőttek. Az eszközt nemrég Latin-Amerikában is megfigyelték.



(TASR)