Egyre több háziállat kerül menhelyre a megnövekedett rezsiköltségek miatt Magyarországon

Egyre több házikedvenc kerül menhelyre Magyarországon azért, mert a háztartások a megnövekedett rezsiszámlák mellett, már nem képesek eltartani a háziállatokat is.

Fotó: Pixabay/illusztráció

Mára már annyira súlyos a helyzet, hogy négyszer annyi állat van a menhelyeken, mint amennyi ideális lenne. Az üzemeltetők szerint a a háztartások az egyre növekvő költségeik miatt válnak meg az állataiktól.

"Mivel három kiskorú gyermeke van és a nevelési segélyt nem kapta meg, ezért nem tudja a három befogadott kutyusát és a gyerekeket is egyszerre szponzorálni, megemelkednek a rezsiköltségek meg satöbbi és ez miatt szeretné, hogyha a kutyákat befogadnánk, de erre nekünk egyelőre kapacitásunk nincs, mert teljesen tele vagyunk"

– idézett fel egy esetet Tóthné Kovács Hajnalka, a Lassie Állatmenhely állatgondozója.

Van egy pécsi menhely ahová már kecskét, sőt lovat is vittek. Farkas Tamás a Misina Természet -és Állatvédő Egyesület elnöke az ATV-nek elárulta, hogy nem a ló megvásárlása, hanem a lótartás, ami nagyon nehéz és egyre drágább lesz. Emellett elárulta, hogy több alkalommal találtak kecskét is az elmúlt időszakban, ami arra utalhat, hogy már a haszonállatok tartása is egyre nehezebb.



(ATV)