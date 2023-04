Egyre több nyugdíjas használja az internetet, de ez még nem azt jelenti, hogy vége a televíziózásnak

Az Inštitútu pre verejné otázky (IVO) nevű szervezet egyik friss kutatásából kiderült, a nyugdíjasok álltal leggyakrabban használt kommunikációs eszköz az okostelefon. A megkérdezettek 63 százaléka használja. Ebben a korosztályban a notebook használata is egyre népszerűbb (43 százalék), eközben pedig úgy néz ki, hogy a nyomógombos mobiltelefonok kora végképp leáldozott, ugyanis csak a megkérdezett nyugdíjasok 37 százaléka nyilatkozott úgy, hogy még használja ezt az eszközt.

Fotó: Pixabay/illusztráció

Az IVO felméréséből az is kiderült, hogy a nyugdíjasok 70 százaléka használja az internetet. Összehasonlításképpen 2018-ban ez még csak 43 százalék volt.

A szervezet arra is kíváncsi volt, hogy ebben a korosztályban milyen gyakori az internethasználat. A megkérdeztettek 42 százaléka nyilatkozott úgy, hogy napi szinten használja az internetet, míg 17 százalékuk csak a héten párszor.

Forrás: IVO

Nagy különbség van az iskolázottság terén is, ugyanis azon nyugdíjasok, akik csak alapfokú végzettséggel rendelkeznek, alig használják az internetet (22 százalék), viszont az idős, főiskolai végzettséggel rendelkező korosztályban kimagasló ez a szám (83 százalék).

A felmérésből az is kiderült, hogy a nyugdíjas korosztály számára még mindig a televízió jelenti a fő hírforrást. A megkérdezettek 75 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a közmédia adásaiból értesül, hogy mi történik a nagyvilágban. 72 százalékuk a kereskedelmi televíziót is nézi, továbbá a rádiónak is nagy szerepe van abban, hogy milyen információk jutnak el egy nyugdíjashoz. 26 százalékuk az internetet is használja annak érdekében, hogy friss információkhoz jusson, míg 21 százalékuk használja az internetes portálokat hírfogyasztás gyanánt. Az "alternatív médiát" közel minden tizedik szépkorú használja.

Forrás: IVO

Az IVO azt is felmérte, hogy ebben a korosztályban milyen gyakori az információk ellenőrzése. A megkérdezettek csak 16 százaléka nyilatkozott úgy, hogy ellenőrzi azokat az információkat vagy híreket, amik szembejönnek vele. A másik oldalon, pedig van egy harminc százalékos csoport, amely azt mondja, nincs hogy feleslgesnek tartják a tényellenőrzést.

forrás: IVO

Az IVO felmérésében 500 önkéntes vett részt.



(IVO, para)