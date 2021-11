Egyre többen oltatják be magukat a koronavírus elleni vakcinával Szlovákiában

Egyre nő az érdeklődés a COVID-19 elleni védőoltás iránt. Pénteken (november 19-én) a legtöbb adagot adták be az elmúlt négy hónapban.

-illusztráció- (Fotó: TASR)

"7310 első adag oltást adtak be pénteken, a legtöbbet az elmúlt négy hónapban" - közölte a minisztérium. Összesen 2 573 797 főnek van már meg az első oltása. Az oltóanyag második adagját az előző napon 2362-en vették fel, így összesen 2 333 636-an kapták meg Szlovákiában. A harmadik adaggal eddig 267 940 személyt oltottak be.

Jelenleg a kiválasztott helyeken regisztráció nélkül is lehet oltatni. Ezzel párhuzamosan október 26-án megkezdődött a harmadik adag regisztrációja az 55 év felettiek számára, de a krónikus betegségben szenvedők vagy a veszélyeztetett személyek is kérhetik a harmadik vakcinát, ahogy 18 éven felüliek is jelentkezhetnek oltásra. Az egészségügyi minisztérium ugyanakkor bejelentette, hogy szeretnék, hogyha legveszélyeztetettebb csoportok kapnák meg először a harmadik vakcinát.

TASR/para