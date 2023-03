Egyre többen választják a tömegközlekedést, magyarlakta városokban ugrásszerű a növekedés

2023 első két hónapjában 31%-kal többen utaztak az Arriva autóbuszain 2022 azonos időszakához viszonyítva, ez is igazolja, hogy egyre többen választják a tömegközlekedést – tájékoztatta a TASR-t Peter Stach, az Arriva társaság szóvivője.

Fotó: TASR - illusztráció

2023 januárjában és februárjában 8,9 millióan utaztak az Arriva városi és helyközi járatain, ez 2,1 millióval több utast jelent a tavalyi év első két hónapjához képest. A 2022-es évben összesen 51 millió utasa volt az Arrivának, 2021-hez viszonyítva ez 30%-os éves növekedést jelentett.

Stach hangsúlyozta, a friss adatok alapján is egyértelmű, hogy folytatódik a trend, és egyre többen választják a tömegközlekedést, mint mondta, ez jó hír az utasszállítással foglalkozó társaságok számára, és környezetvédelmi szempontból is kedvező. „Egyúttal biztató a szállítási szolgáltatásokat megrendelő önkormányzatok számára is, mert a számok azt igazolják, hogy megtérülnek a tömegközlekedésre fordított költségvetési kiadásaik, kevesebb az autó az utakon, biztonságosabb a közlekedés, tisztább a levegő és javul az életminőség” – jelentette ki a szóvivő.

A legnagyobb növekedés januárban és februárban a tőketerebesi városi tömegközlekedésben (104%) volt, majd Érsekújvár (48%), Senica (41%), Komárom (37%), Aranyosmarót (Zlaté Moravce) és Liptószentmiklós (Liptovský Mikuláš) (mindkettő 36%), valamint Nagyszombat (35%) következik.



(TASR)