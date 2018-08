Együtt főztek és ettek Légen a romák, a magyarok és a szlovákok

A nemzetközi gasztronómiai és kulturális rendezvényt Ravasz Ábel romaügyi kormánybiztos nyitotta meg, aki beszédében az esemény fontosságát hangsúlyozta. „Nagyon fontosnak tartom, hogy egy ilyen rendezvény megvalósult Légen, mert ez mutatja, hogy ebben a faluban három nemzetiség él egymás mellett nagyon-nagyon szépen: magyarok, romák és szlovákok. És nemcsak együtt élni tudnak, hanem együtt főzni, együtt szórakozni is, ami jó példa lehet az egész ország számára” – mondta Ravasz.

A rendezvényen Rigó Konrád kulturális államtitkár is tiszteletét tette. Elmondta, nagyon sokan és sokszor beszélnek a toleranciáról, ám gyakorlatban ez nagyon kevés helyen valósul meg. „Nagyon sokan és sok helyen beszélnek arról, hogy egymást elismerjük, egymás kultúráját megismerjük, megszeressük, és ez itt a mai napon zajlik élőben is, ráadásul nagyon jó hangulatban. A rendezvény létrejötte a polgármester ügyességének is köszönhető, hiszen ő az, aki Légen összefogja a közösséget, mi pedig amennyire csak tudjuk, támogatjuk az ilyen jó kezdeményezéseket” – hangsúlyozta Rigó.

A délután folyamán pattogott a tűz a katlanok alatt, bennük pedig különféle ételek főttek. Nem volt konkrét kérése a főzőverseny zsűrijének, mindenki azt főzött, amit akart. „Szeretnék mindenkit megdicsérni, mert amikor megérkeztem, azt láttam, hogy a csapatok családias hangulatban, illetve nagy csapatszellemben dolgoznak, főznek. Nem csak egyfajta ételt kóstolhattunk, mert mindenki mást próbált főzni, vagy a családi recept, vagy a legtutibb bevált receptet használva, és ez nagyon tetszett. Finomak is voltak az ételek, de sajnos mindenki nem lehet győztes, csak a legjobbakat tudtuk díjazni” – mondta Tatai Robi a zsűri elnöke a díjátadó előtt. A változatos ételkínálatot persze nem volt egyszerű díjazni és kiválasztani a legjobbakat, de muszáj volt. Így a harmadik helyen Sárközy Anton gulyása végzett, a második helyezett, aki csak egy ponttal maradt le az elsőtől, Varga István lett mangalicapörköltjével. Az első helyet a helyi Kiskertészek Szervezetének háromféle lecsója hódította el.

A rendezvényen a kulináris élvezetek mellett a zene és a szórakozás is nagy szerepet játszott, ugyanis a délután folyamán Bangó Drahoš, Rigó Laci, Nikola Slez és zenekaruk szórakoztatta a közönséget. Rajtuk kívül fellépett még a Tűzrózsák légi tánccsoport, a dunaszerdahelyi Slnečnica énekkar, a Žochári együttes, este pedig a magyarországi Új Fiesta, Dj Bíró Tomi és Curtis szórakoztatta a megjelenteket.

A rendezvény folyamán két légi izomsorvadásos fiatal kezelésére gyűjtöttek jótékony adományokat az egyik sátorban. A tombolavásárlás mellett önállóan is lehetett adakozni egy urnába, melyet hétfőn nyitnak majd fel, és a befolyt összeget átadják a fiataloknak.

