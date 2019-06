Együttműködési szerződést kötött Nagyabony és Écs község

A vendéglátó település elöljárója ünnepi beszédében elmondta: a nagyabonyiak és az écsiek kapcsolata bő két évtizeddel ezelőtt kezdődött a hagyományőrző csoportok révén, később a labdarúgó öregfiúk is egymásra találtak, s azóta is kölcsönösen látogatják egymást. Ezek az előzmények alapozták meg a két önkormányzat között most megkötött testvértelepülési szerződést.

„Olyan testvéri közösséget szeretnénk építeni a nagyabonyiakkal, amely a kölcsönösségen, a felebaráti szereteten és az egymásnak nyújtandó segítségen alapszik és arra támaszkodik”

– közölte a Paraméterrel Mondovics László, a Győr–Sopron–Moson megyei község polgármestere.

Az önkormányzati ünnepség után a felnőttektől a gyermeknap főszereplői vették át a színpadot. A kultúrműsorban fellépett a helyi óvodások és kisiskolások csoportja, továbbá az écsi ifjúsági tánccsoport, majd a Glamour zenekar, ill. Ambrus Lelkes Szimona és Csiba Zsolt interaktív összellítása következett.

A lurkók kiválóan érezték magukat a községi parkban felállított ugrálóvárban, mások fajátékokkal, arcfestéssel foglalták el magukat, szüleik pedig ismerőseikkel társalogva a lacikonyhák kínálatát kóstolgatták.

A zenéről Danis Iván és csapata gondoskodott.

(lv)