Egyvalamit kér Čaputovától a 10 éves beteg kislány

A 10 éves galgóci kislánynál, Saškánál egy osteosarcoma nevű betegséget diagnosztizáltak. Már megoperálták, de továbbra is kemoterápiára kell járnia - írja a Nový Čas.

Az osteosarcoma a csontállományt termelő sejtek korlátlan burjánzása miatt kialakuló rosszindulatú daganat. Kialakulása a csontok gyors növekedésével függ össze, ezért elsősorban kamaszkorú, társaiknál magasabb gyermekekben alakul ki. (Forrás: gyermekdaganat.hu)

Saškánál kilenc hónapja diagnosztizálták. Előszőr csak egy piros foltot észleltek a lábán, miután viszont az nem tűnt el, és továbbra is piros maradt a lába, az orvosok különböző vizsgálatokra küldték el a kislányt, míg végül be nem azonosították, hogy miről van szó. Azóta a kislány lábából 23 centiméternyi csontot kivettek, amit titánbetéttel helyettesítettek. Ezt követte a nehéz kemoterápiás gyógykezelés, aminek következtében 34 kilósra fogyott le.

A kislány időközben levelet írt Zuzana Čaputová köztársasági elnöknek, mivel fizikai fájdalmai mellett a tehetetlenséget a legnehezebb elviselnie, hogy édesapja nem lehet mellette. Még tavaly kérte az államfőt, hogy részesítse elnöki kegyelemben az apját, Čaputová azonban azóta nem válaszolt.

A kislány édesanyja, mivel már nem bírta nézni Saška szenvedését, március végén még egyszer írt az elnöknek az otthoni lakcímére, és szavai szerint tudja, hogy átvette. "Arra kértem, hogy nézzen rá a partnerem és Saška történetére. Nem kérem, hogy kegyelemben részesítse, ha nem lehet, csak ha van rá lehetőség, akkor legalább egyszer otthon lehessen, adjanak akár mindkét lábára elektronikus bilincset" - fogalmazott az édesanya.

Saška már féléve nem láthatta édesapját, most pedig a börtönbe, ahol ül, nem is mehetnek látogatóba a koronavírus-járvány miatt, ez pedig az édesanyja szerint nagyon megviseli a kislányt lelkileg is.

Martin Strižinec elnöki szóvivő szerint Čaputová foglalkozik az üggyel, időpontot viszont nem tudott mondani, hogy ennek mikor lehet eredménye. A Nový Čas mindenesetre úgy értesült, hogy a kislány édesapjának ügyiratát már kikérték egyenesen a börtönből.

