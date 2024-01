Egzotikus divatcég érkezhet Szlovákiába

2024 végére a Trendyol kétmillió aktív ügyfelet szeretne elérni a kelet-európai piacon, és meg akarja haladni a négymilliós megrendelést.

Illusztrációs felvétel (Pixabay)

Jelentős terjeszkedést tervez a kelet-európai piacon a Trendyol török ​​online piac, amely elsősorban divatcikkek árusításával foglalkozik. Az információt először a Daily Sabah portál hozta, amely a cég képviselőinek nyilatkozatára hivatkozott.

A Trendyol már az idei első negyedévben be akar törni a romániai, a görögországi, magyarországi és a csehországi piacra. A második hullámban pedig Szlovákiát is megcélozzák. „Miután a kiemelt országokban végzett tevékenységeink elérnek egy bizonyos szintet, belépünk Lengyelország, Szlovákia és Bulgária piacára“ – mondta Erdem Inan, a Trendyol csoport vezérigazgatója egy decemberi bakui sajtótájékoztatón.

Inan ugyanakkor elmondta, hogy a csoport 2024 végére kétmillió aktív ügyfelet szeretne elérni, és meghaladná a négymilliós megrendelést a kelet-európai piacon, ezzel a 350 millió dolláros bevétel elérését tervezi. A cég félmilliárd eurót különített el az európai terjeszkedésre.

A Trendyol divatlánc Szlovákiában és a világ más részein is online piactérként fog működni, amelyen keresztül külső kereskedők árusítják az árujukat. Több platform is működik már így a piacunkon, például az About You, az Answear, a Zoot vagy a Zalando. Miután a Trendyol piacra lép, ezek lesznek a legnagyobb versenytársai.

A Trendyolt 14 éve alapította Demet Mutlu üzletasszony. A kínai Alibaba csoport jelenleg 86 százalékos részesedéssel rendelkezik belőle. A cég azt állítja, hogy jelenleg körülbelül 300 000 kereskedő ad el árukat a platformon keresztül, és több mint 30 millió vásárló vásárol rajta keresztül. Az európai országok közül már Németországban is működik, ahová tavalyelőtt lépett be.

(aktuality.sk)