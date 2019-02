Ehhez pofa kell: Fico Kiskát Bašternákhoz hasonlította, akinek a luxusvillájában lakik

Fico azzal indított, hogy a 2014-es köztársaságielnök-választás nem volt fair. Közel öt évvel ezelőtt a választás második fordulójában alulmaradt Andrej Kiskával szemben.

A Smer elnöke, aki akkoriban még miniszterelnök is volt, az említett rendőrségi eljárásra támaszkodik kijelentése kapcsán. "Kiska csaló módon viselkedett a kampánya finanszírozásával kapcsolatban, hazudott az államnak és az embereknek is. Azt állította, saját forrásból finanszírozta a kampányát és nem haladta meg a megszabott határt. Kiska szemmel láthatóan hazudott, ugyanis a kampányát a KTAG nevű cég finanszírozta, melynek ő akkoriban nemcsak tulajdonosa, de ügyvezetője is volt" - húzta alá Fico.

Fico szerint Kiska megtestesíti a lehető legrosszabbat, aki az elnöki palotába kerülhetett.

A tavaly lemondott miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy Kiskát sosem fogadták a Fehér Házban, és abban is kételkedik, hogy Párizsba meghívták volna.

"Kiska ugyanolyan adócsaló, mind Ladislav B. (Bašternák - a szerk. megj.), azzal a különbséggel, hogy utóbbi már első fokon gyanúsított, míg előbbi az elnöki palotában ül" - figyelmeztetett.

A Denník N napilap információi szerint a KTAG ügyében a gyanúsított Eduard Kučkovský, a KTAG cég volt ügyvezető igazgatója. Az eljárás egy 146 000 euró összegű, jogosulatlan áfa-visszaigényléssel lehet kapcsolatban. A KTAG cég fizette Kiska elnöki kampányát, majd az összeget többletköltségként számolta el, az adóhivatal azonban ezt nem hagyta jóvá.

Szerdán este Andrej Kiska is reagált Fico szavaira: "Ján Kuciak és Martina Kušnírová meggyilkolása évfordulójának előestéjén a két fiatal értelmetlen halálára kellene emlékeznünk, akik segítségért kiáltottak, de az állam ezt ignorálta. Sajnálom, hogy Robert Fico ezt ilyen gyorsan elfelejtette. Nem fogok részt venni az ilyen embertelen őrjöngésben, piskos politikai játszmákban, és csak azt követően nyilatkozom, hogy tisztességesen megemlékeztünk Jánról és Martináról. Holnap este gyertyát gyújtok az emlékükre az emberekkel Kassán, este peig felolvasom Ján cikkeit a Tabačkában. Majd csak azután, pénteken jön el az ideje, hogy reagáljak."